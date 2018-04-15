Ещё
Зачем Amazon «наняла» шесть тысяч собак и назвала здание в честь корги
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зачем Amazon «наняла» шесть тысяч собак и назвала здание в честь корги 

Inc. 1 час назад
Фото: Inc.
Фото: Amazon
Amazon — одна из немногих компаний, в которых разрешено приводить в офис питомцев. О том, почему собаки стали частью корпоративной культуры ретейлера, пишет CNBC.
Из записи в корпоративном блоге Amazon следует, что в компании «работают» около 6 тысяч собак. За все, что касается питомцев на рабочем месте, отвечает Лара Хиршфилд, одна из менеджеров. По ее словам, все началось с Руфуса — корги, который появился в компании много лет назад.
«В Amazon собак полюбили с первого дня существования компании», — говорит Хиршфил. Когда сайт Amazon только начал работать и предлагал клиентам книги, сотрудники, которые были мужем и женой, привели с собой в офис Руфуса, своего вельш-корги. Собака, которую быстро полюбили в офисе, стала частью команды: Хиршфил вспоминает, что сотрудники часто дурачились и просили Руфуса нажимать на кнопки клавиатуры во время работы.
Руфус скончался много лет назад, и теперь его можно увидеть на фотографиях, которые висят в кампусе Amazon в Сиэтле, а также на странице сайта, которая обозначает ошибку 404. Одно из зданий кампуса руководство компании назвало в его честь.
Сейчас привести собаку на работу может каждый сотрудник Amazon. На специальных стойках в кампусе они могут взять бесплатный собачий корм, а на 17 этаже для собак оборудована игровая площадка. Там есть поддельные пожарные гидранты, декоративные водоемы и зоны отдыха для животных.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сеть коворкингов WeWork в Японии использует собак как «секретное оружие» для привлечения клиентов
CNBC отмечает, что, по данным организации Society for Human Resources, сегодня лишь 7% работодателей разрешают приводить в офис животных. В 2014 году это позволяли делать только 4% руководителей.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Inc.: последние новости
Депутаты предложили запретить принимать на работу американцев Налоги, проверки и льготы. Малый бизнес рассказал о результатах господдержки Связанный с Вексельбергом венчурный фонд Maxfield Capital поменяет структуру владения из-за санкций США
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США изменили условия вывода войск из Сирии176
Отсчет пошел. Киев решает судьбу договора с Москвой255
В Домодедово золотые слитки пробили дно самолета108
США накажут Россию за поддержку Асада826
CNN показал доказательства «успешности» ударов по Сирии570
Видео
00:54
Путин обсудил с Роухани ракетный удар по Сирии
Политика
05:28
CNN показал доказательства «успешности» ударов по Сирии
В мире Ближний Восток
00:26
Орбакайте рассказала о дне рождения Пугачевой
Шоу-бизнес
02:04
Добронравов вернулся на сцену
Шоу-бизнес
01:24
Трамп: «Миссия выполнена»
В мире США
00:45
США накажут Россию за поддержку Асада
США В мире
00:44
МИД рассказал о «разлетевшемся в клочья» мифе США
Политика Ближний Восток
02:51
Ракеты Трампа подстрелили рубль
Экономика Статьи
00:46
В Австралии рыбак вытащил из акулы почти сто детенышей
Наука и техника
00:15
Асад похвалил российское оружие
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение