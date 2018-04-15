Зачем Amazon «наняла» шесть тысяч собак и назвала здание в честь корги

Amazon — одна из немногих компаний, в которых разрешено приводить в офис питомцев. О том, почему собаки стали частью корпоративной культуры ретейлера, пишет CNBC.

Из записи в корпоративном блоге Amazon следует, что в компании «работают» около 6 тысяч собак. За все, что касается питомцев на рабочем месте, отвечает Лара Хиршфилд, одна из менеджеров. По ее словам, все началось с Руфуса — корги, который появился в компании много лет назад.

«В Amazon собак полюбили с первого дня существования компании», — говорит Хиршфил. Когда сайт Amazon только начал работать и предлагал клиентам книги, сотрудники, которые были мужем и женой, привели с собой в офис Руфуса, своего вельш-корги. Собака, которую быстро полюбили в офисе, стала частью команды: Хиршфил вспоминает, что сотрудники часто дурачились и просили Руфуса нажимать на кнопки клавиатуры во время работы.

Руфус скончался много лет назад, и теперь его можно увидеть на фотографиях, которые висят в кампусе Amazon в Сиэтле, а также на странице сайта, которая обозначает ошибку 404. Одно из зданий кампуса руководство компании назвало в его честь.

Сейчас привести собаку на работу может каждый сотрудник Amazon. На специальных стойках в кампусе они могут взять бесплатный собачий корм, а на 17 этаже для собак оборудована игровая площадка. Там есть поддельные пожарные гидранты, декоративные водоемы и зоны отдыха для животных.

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CNBC отмечает, что, по данным организации Society for Human Resources, сегодня лишь 7% работодателей разрешают приводить в офис животных. В 2014 году это позволяли делать только 4% руководителей.

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