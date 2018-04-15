В ряды юнармейцев в ВВО на текущей неделе вступило 40 школьников

Всего на текущей неделе в зоне ответственности ВВО проведено около 40 мероприятий военно-патриотической направленности, в которых приняли участие свыше 1,5 тысяч юнармейцев.

На текущей неделе на Дальнем Востоке 40 ребят стали членами движения «Юнармия», так стать частью общероссийского движения решили школьники общеобразовательных учреждений города Комсомольск-на-Амуре

Помимо этого, в Приморском крае юнармейцы приняли активное участие в церемонии открытия окружного этапа конкурсов «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск»

Чите ребята поучаствовали в конкурсе «Первый. Космический. Исторический полет», приуроченном к празднованию Дня космонавтики.

Южно-Сахалинске представители юнармейского движения посетили мультимедийный исторический парк, юнармейцы Якутска пробовали свои силы в Республиканском этапе военно-спортивной игры «Снежный барс».

Всего на текущей неделе в зоне ответственности Восточного военного округа проведено около 40 мероприятий военно-патриотической направленности, в которых приняли участие свыше 1,5 тысяч юнармейцев.