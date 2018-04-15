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В США показали снимки «последствий» ракетного удара в Сирии
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В США показали снимки «последствий» ракетного удара в Сирии 

РИА Новости 12 минут назад
Фото: Говорит Москва
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Американская компания-оператор Digital Globe опубликовала спутниковые снимки, на которых, по ее данным, изображены разрушенные ударами США, Великобритании и Франции объекты в Сирии.
Details emerge about Syrian sites targeted by US-led airstrikes — via @washingtonpost https://t.co/J5Nw7QvaIg pic.twitter.com/fcXc1toegz
— DigitalGlobe (@DigitalGlobe) 15 апреля 2018 г.
Компания опубликовала в Twitter два снимка расположенных в поле построек. На первом фото видны три крупных отдельно стоящих здания и еще несколько более мелких построек, соединенных автодорогой. На втором снимке все три крупных здания полностью разрушены, более мелкие постройки повреждены, также видны повреждения на автодороге.
Компания предоставила снимки газете Washington Post. Согласно подписи к фотографиям на сайте газеты, на снимках изображен «объект (по производству) химического оружия Шиншар неподалеку от Хомса». Фотографии были сделаны за день до ракетных ударов и в день атаки.
США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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