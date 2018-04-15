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МИД: Россия готова дать ответ на силовое давление со стороны США
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МИД: Россия готова дать ответ на силовое давление со стороны США 

Парламентская газета 26 минут назад
Фото: Парламентская газета
Об этом заявил директор департамента МИД по нераспространению и контролю над вооружениями Владимир Ермаков, передает РИА «Новости».
Он отметил, что рано или поздно американцам придется начать договариваться с Россией. «Россия вернулась на свои исторически востребованные позиции одного из гарантов стабильности и справедливости в глобальных делах на основе международного права», — сказал он.
Ранее сообщалось, что Госдума может расширить перечень антиамериканских санкций в связи с ракетным ударом коалиции во гласе с США по территории Сирии. 13 апреля руководители фракций и председатель Госдумы Вячеслав Володин уже внесли законопроект, предусматривающий ответные действия в отношении антироссийской политики США.
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