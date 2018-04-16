Стало неизвестно, когда откроют станцию метро «Стрелка»

15 марта по итогам рабочей инспекции на строящийся метрополитен РИА «Время Н» сообщило, что 15 апреля по новым тоннелям пройдет специальный состав.

— Обкаточный поезд пройдет 15 апреля, — сказал заместитель генерального директора подрядной организации «СКУ-620» Дмитрия Верия. — Он необходим для того, чтобы понять работу станции. При необходимости будут дорабатываться и изменяться какие-то системы.

Однако этого не произошло. Сегодня в ходе визита Виталия Мутко на стройплощадку выяснилось, что пока только «на контактный рельс подведён ток». Также завершается внутренняя отделка станции, «установлены лавочки» (это, безусловно, важно, и потом первые пассажиры будут протирать их от пыли, как сегодня это делали первые зрители на стадионе).

В ходе осмотра Глеб Никитин и Виталий Мутко оценили важность транспортного узла и правильность решения строительства станции. Однако сроков завершения строительства публично не называли. Пробные пуски метропоездов состоятся «в ближайшее время», а «Стрелка» будет введена в строй — говорится в сообщении на сайте правительства Нижегородской области . Конкретных сроков не называют, но ранее ставилась задача успеть к 30 апреля.

Впрочем, в этих сроках сомневаются сами строители. Рабочие, занятые монтажом электропроводки и энергосистем в подземке, рассказали, что работы еще очень много. Причем если людей нагнать можно и постараться успеть, то «бетону ты не скажешь, что он должен высохнуть за два часа вместо двух дней».

— Технологические сроки никто не отменял, — заметил монтажник Александр.

Владелец хостела, в котором живут некоторые строители, рассказал, что бригады меняются каждый месяц. Приезжают новые рабочие, их «кидают» с деньгами, они уезжают, приезжает следующая бригада… И так уже не один месяц. После нескольких публичных скандалов и возбуждением уголовного дела, связанного с хищением 40 млн рублей, журналистов практически перестали пускать на стройплощадку.

Нашим коллегам из ИА «В городе N» на прошлой неделе удалось побывать на строящейся станции. По их данным, отставание от графика, которое отмечалось в марте, практически удалось ликвидировать. Пуск пробного поезда перенесли на неделю с 16 по 20 апреля, а точные сроки открытия станции строители предпочитают не называть.

— Для начала необходимо отработать систему. После того, как пройдет тестовый поезд, будет приниматься решение, — отметил Дмитрий Верия.

Уже точно известно, что 28 апреля, ко второму тестовому матчу, станция «Стрелка» открыта не будет. Но обязанность оргкомитета по подготовке ЧМ — протестировать маршрут болельщиков до начала чемпионата мира. Новая контрольная дата — 6 мая. В этот день на стадионе «Нижний Новгород» пройдет третий матч с участием «Олимпийца». Футбольные болельщики должны прибыть на метро.

Стоимость контракта строительства станции «Стрелка» составляет 10,396 млрд рублей.