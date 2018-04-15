Лучшее письмо об увольнении сотрудников 

Этот парень — лучший начальник! Он точно находится на своем месте. Потому что найти более справедливое и мудрое решение в такой сложной ситуации вряд ли кому-нибудь удастся.
Вот объявление об увольнении, которое он написал своим подчиненным:
Дорогие сотрудники,
Как генеральный директор этой организации, я вынужден признать тот факт, что Барак Обама — президент, а налоги и другие отчисления выросли просто ЭПИЧЕСКИ. Для того, чтобы компенсировать это повышение, нам надо бы повысить цены хотя бы на 10%. Но прямо сейчас мы этого сделать не сможем из-за слишком унылой экономической ситуации, поэтому нам придётся уволить 60 сотрудников. Это очень беспокоит меня, поскольку я, правда, считаю всех вас семьёй и понятия не имею, как сделать выбор. Поэтому вот, что я сделал: я прошёлся по нашей парковке, нашёл 60 машин со стикером «За Обаму!» и решил, что именно владельцы этих машин должны нас покинуть. Я просто не знаю более справедливого решения этой проблемы. Они пролосовали за перемены… Так я дал им их. С остальными увидимся на ежегодном пикнике.