Лучшее письмо об увольнении сотрудников

Этот парень — лучший начальник! Он точно находится на своем месте. Потому что найти более справедливое и мудрое решение в такой сложной ситуации вряд ли кому-нибудь удастся.

Вот объявление об увольнении, которое он написал своим подчиненным:

Дорогие сотрудники,