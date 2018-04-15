Ещё
Лучшее письмо об увольнении сотрудников
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лучшее письмо об увольнении сотрудников 

Карельские вести 41 минуту назад
Фото: Карельские вести
Этот парень — лучший начальник! Он точно находится на своем месте. Потому что найти более справедливое и мудрое решение в такой сложной ситуации вряд ли кому-нибудь удастся.
Вот объявление об увольнении, которое он написал своим подчиненным:
Дорогие сотрудники,
Как генеральный директор этой организации, я вынужден признать тот факт, что Барак Обама — президент, а налоги и другие отчисления выросли просто ЭПИЧЕСКИ. Для того, чтобы компенсировать это повышение, нам надо бы повысить цены хотя бы на 10%. Но прямо сейчас мы этого сделать не сможем из-за слишком унылой экономической ситуации, поэтому нам придётся уволить 60 сотрудников. Это очень беспокоит меня, поскольку я, правда, считаю всех вас семьёй и понятия не имею, как сделать выбор. Поэтому вот, что я сделал: я прошёлся по нашей парковке, нашёл 60 машин со стикером «За Обаму!» и решил, что именно владельцы этих машин должны нас покинуть. Я просто не знаю более справедливого решения этой проблемы. Они пролосовали за перемены… Так я дал им их. С остальными увидимся на ежегодном пикнике.
Карельские вести: последние новости
Максим Галкин с детьми, Кристина Орбакайте и другие поздравили Аллу Пугачеву с днем рождения Жители Дамаска: «Трамп больше грозился, чем сделал» Создатель «Новичка» назвал «идиотизмом» применение яда для отравления Скрипалей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
CNN показал доказательства «успешности» ударов по Сирии287
МИД рассказал о «разлетевшемся в клочья» мифе США615
США накажут Россию за поддержку Асада289
Ракеты Трампа подстрелили рубль370
Подписчики ополчились на Галкина40
Видео
05:28
CNN показал доказательства «успешности» ударов по Сирии
В мире Ближний Восток
00:26
Орбакайте рассказала о дне рождения Пугачевой
Шоу-бизнес
00:44
МИД рассказал о «разлетевшемся в клочья» мифе США
Политика Ближний Восток
02:51
Ракеты Трампа подстрелили рубль
Экономика
00:46
В Австралии рыбак вытащил из акулы почти сто детенышей
Наука и техника
00:15
Асад похвалил российское оружие
Армия В мире
00:58
Подписчики ополчились на Галкина
Шоу-бизнес
03:51
«Это хулиганство в международных отношениях»
Политика Статьи
00:24
США показали удар подлодки по Сирии
Армия
02:10
Швейцарская лаборатория ответила на слова Лаврова
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение