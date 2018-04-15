Рябков: США сами контролировали ликвидацию химоружия в Сирии 

Американцы сами участвовали в уничтожении всего арсенала сирийского химического оружия под международным контролем, в связи с этим непонятны бесконечные вбросы о якобы атаках с применением отравляющих веществ, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
«Процесс уничтожения (сирийского химоружия) осуществлялся в режиме тесного сотрудничества вовлеченных стран, в том числе США, причем под строжайшим международным контролем», — передает его слова ТАСС.
Он отметил, что в связи с эти абсолютно непонятны бесконечные и примитивные, ни на чем не основанные информационные вбросы. При этом «очень высокопоставленные лица в США», отметил Рябков, говорят, что именно «Россия якобы что-то не выполнила».
Напомним, ликвидацию Сирией всего арсенала химоружия подтвердила в том числе ОЗХО, однако это не мешает США, которые, к слову, и являются обладателем крупнейшего арсенала химоружия в мире, продолжать обвинять Дамаск в якобы «химатаках» по мирному населению.