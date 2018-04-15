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Под Новороссийском построят муниципальный приют для бездомных животных
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Под Новороссийском построят муниципальный приют для бездомных животных 

Новая Кубань 37 минут назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 15 апреля — Новая Кубань. Под Новороссийском построят первый на Кубани Муниципальный приют для бездомных животных, сообщает «Наша газета. Новороссийск». На строительство в хуторе Убых выделено 17 млн рублей и 2,5 гектара земли.
Планируется, что на территории приюта построят вольеры для собак и кошек, административно-хозяйственные блоки и капитальное ограждение. Удобство строительства в выбранном месте обусловлено тем, что он находится вдалеке от жилых построек — шум от животных не будет мешать горожанам, и тем, что до приюта достаточно легко добраться — для посетителей будет создана парковочная зона.
В конце апреля будет объявлен конкурс на определение подрядчика строительства, сообщает газета.
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