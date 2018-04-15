Ад 1953 года: как Улан-Удэ стал заложником уголовников

Столица Бурят-Монгольской АССР (ныне — Республика Бурятия ) стала перевалочным центром для уголовников, освободившихся из лагерей в результате бериевской амнистии. Летом 1953 года в Улан-Удэ резко увеличилось количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершаемых бывшими заключенными.

Первая «проталина» после похорон Сталина

Массовая амнистия заключенных, начавшаяся с весны 1953 года, была инициирована Лаврентием Берией , когда после смерти Иосифа Сталина не прошло и месяца. Соответствующий указ был принят Президиумом Верховного Совета СССР и касался свыше миллиона осужденных, главным образом тех, у кого срок заключения был менее пяти лет. Под эту категорию подпадали и особо опасные преступники, по разным причинам осужденные на короткие сроки заключения.

Осажденная столица

По воспоминаниям свидетельницы этих событий, заслуженного юриста РФ Н. Н. Куршевой, Улан-Удэ весной и летом 1953 года стал своеобразным перевалочным пунктом для тысяч амнистированных, освобожденных из колымских, магаданских лагерей и из мест заключения, располагавшихся на севере современного Китая (во Внутренней Монголии ). В монгольских лагерях отбывали свои сроки наказания наиболее опасные преступники, для которых столица Бурят-Монгольской АССР стала первым крупным советским городом по дороге домой. Как рассказывала Надежда Николаевна, из-за наплыва «уголовного элемента» в Улан-Удэ уже в июне 1953 года резко вырос уровень преступности. Госучреждения перевели на казарменное положение. Здание Минюста , где работала Н. Н. Куршева, находилось под круглосуточной охраной автоматчиков, окна комнат первого этажа заложили мешками с песком. Люди боялись ходить по ночному городу, потому что бандиты убивали и грабили всех подряд. В Улан-Удэ за несколько дней амнистированные опустошили почти все магазины и точки общепита, они устраивали массовые изнасилования в заводских и фабричных общежитиях, при малейшем сопротивлении душили и резали людей всем, что только попадалось под руку.

Как усмирили преступников

Обычными милицейскими мерами побороть этот шквал преступности, захлестнувший столицу Бурят-Монгольской АССР, было невозможно, и власти города осознавали, что были не готовы к подобному развитию событий. В Улан-Удэ спешно перебросили солдат из располагавшихся в близлежащих городах воинских частей. На тот момент в СССР действовал указ о запрете расстрела преступников, однако в данном случае его пришлось проигнорировать — в Улан-Удэ в начале лета 1953 года военные и милиция получили приказ убивать амнистированных прямо на месте и во время совершения ими преступлений. С 22 и до 6 часов в городе действовал комендантский час, и патруль мог застрелить любого прохожего, если тот был не в военной или милицейской форме. Приказано было расстреливать и автомобили, если шофер не останавливался по первому требованию. Случай с Улан-Удэ побудил пересмотреть положения указа об амнистии. Уже с июля 1953 года она не распространялась на лиц, осужденных за грабежи, рецидивистов и злостных хулиганов. Через год смертная казнь была вновь введена для убийц, совершивших свои преступления умышленно. Все документы, касающиеся событий в Улан-Удэ начала лета 1953 года, до сих пор засекречены, поэтому неизвестно, сколько и каких преступлений тогда в этом городе было совершено, данные о количестве жертв и расстрелянных преступников также пока не раскрыты.