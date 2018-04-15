Спутниковая съемка зафиксировала последствия ударов по Сирии 

Поставщик космических снимков высокого разрешения DigitalGlobe опубликовал сделанные со спутника фотографии Сирии после ракетных ударов США и западных стран. Фото опубликовано в Twitter компании.
В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция выпустили более 100 ракет по сирийским правительственным объектам, связанным, по утверждению коалиции, с химическим оружием.
В качестве предлога для нападения западные страны использовали якобы применение сирийской армией химического оружия против мирного населения в городе Дума. Власти Сирии опровергли использование ядовитых веществ.
Владимир Путин заявил, что если бомбардировки Сирии продолжатся вопреки уставу ООН, в международных отношениях настанет хаос.