На развитие центров ГТО в Подольске выделили около 9 млн рублей

Подольске из бюджета городского округа выделили около 9 млн руб. на развитие центров тестирования ГТО в 2018 году, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«В 2017 году на функционирование центров тестирования из бюджета горокруга Подольск выделено более 7,3 млн руб. На 2018 год запланировано 8,7 млн руб. Центры укомплектованы специалистами и оснащены необходимым оборудованием», — отметил председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Сергей Сабинин, слова которого приводятся в сообщении.

Наряду с плановым тестированием сотрудники центров проводят мероприятия, направленные на популяризацию ВФСК ГТО. Для тестирования и мероприятий по популяризации комплекса используются лучшие объекты спортивной инфраструктуры горокруга Подольск и ряд спортивных объектов, находящиеся на территории общеобразовательных школ. Также используются три мобильных комплекса ГТО.