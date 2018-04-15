Эксперты определили самых полезных тюменских депутатов в Госдуме

На сайте депутатов Госдумы «Деловой клуб» опубликовали рейтинг полезности. Из 450 народных избранников эксперты отобрали по 50 самых работящих депутатов. Общий рейтинг полезности основывался на четырех рейтингах: индексе народного голосования (мнение проголосовавших на сайте), индексе медийности (упоминание в СМИ), индексе активности (выступления на пленарных заседаниях и участие в создании законопроектов) и экспертном индексе (работа с жителями, властью и элитой).

Среди самых активных на работе депутатов снова оказался Владимир Сысоев, у него 14 место. Здесь компанию ему составили еще двое представителей Тюменской области — Александр Ремезков (33 место) и Эрнест Валеев (36 место). А вот в рейтинге по работе с регионами тюменские народные избранники похвастаться не смогли — ни один депутат избранный от Тбменской области не попал в топ-50 данного рейтинга, составленного на основе экспертного индекса.

Один из экспертов, принимавших участие в составлении рейтинга, счел, что в регионе все же есть депутаты, активно работающие с населением.

— По итогам выборов 2016 года в Тюменской области наметилось изменение оппозиционной картины — так Павел Дорохин (депутат от КПРФ ) после компрометирующей ситуации (2014 года) со снятием с предвыборной губернаторской гонки за сокрытие судимости, очевидно, меняет вектор активности с Тюмени на Курган , уходя с политического горизонта «юга области», — пояснил Кирилл Истомин, политолог, член Российской ассоциации политических консультантов. — Сохраняет свои успешные позиции либерал-демократ Владимир Сысоев, близкий к экс-топменеджеру ТНК и депутату-единороссу Олегу Чемезову . Среди «тяжеловесов» Эрнеста Валеева и Николая Брыкина лидерство пока можно отдать первому. Валеев проводит широкую работу с населением. Николай Брыкин в регионе работает менее активно, но успешно «защищает» региональные интересы на федеральном уровне, закрепив влияние статусом официального представителя Госдумы в Верховном суде.

С составителями рейтинга не согласился тюменский политолог, считающий, что для измерения полезности депутата нужны другие критерии.

— Исследование базируется исключительно на формальных, статистических показателях. И, с одной стороны, достаточно лукавое, так как если мы говорим о «полезности», то должны рассматривать деятельность депутата с точки зрения пользы, которую он приносит обществу, своим избирателям. Количество законов инициированных депутатом может стремиться к бесконечности, однако уровень доходов населения в результате этой деятельности, при этом, тоже стремится, но к нулю, — рассказал 72.ru Александр Безделов, политолог. — Например, первые строчки по некоторым параметрам занимает Ирина Яровая, известная своим «пакетом Яровой», однако реальной пользы жителям страны от этого никакой. Или депутат Петр Толстой , тоже один из лидеров рейтинга, предложивший пить отвар коры дуба, тяжелобольным людям, которых впереди ждут трудности с лечением в связи с инициативой Думы об ограничении импорта лекарств. Иными словами, с практической стороны этот рейтинг бесполезен, необходимы иные критерии определения «полезности» депутатов.

На этой неделе депутаты Госдумы отчитались о своих доходах. Владимир Сысоев оказался не только самым полезным, но и самым богатым из народных избранников Тюменской области.