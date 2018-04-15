Эксперты определили самых полезных тюменских депутатов в Госдуме 

На сайте депутатов Госдумы «Деловой клуб» опубликовали рейтинг полезности. Из 450 народных избранников эксперты отобрали по 50 самых работящих депутатов. Общий рейтинг полезности основывался на четырех рейтингах: индексе народного голосования (мнение проголосовавших на сайте), индексе медийности (упоминание в СМИ), индексе активности (выступления на пленарных заседаниях и участие в создании законопроектов) и экспертном индексе (работа с жителями, властью и элитой).
По общему зачету лучшим депутатом Госдумы стала Ирина Яровая, автор одноименного пакета законов, согласно которым операторы связи обязаны хранить звонки и сообщения абонентов не более, чем за шесть месяцев. Ее коэффициент полезности депутата — 63,13. Вторую строчку рейтинга отдали Сергею Неверову, занимающему кресло вице-спикера Госдумы. Третье место досталось Павлу Крашенинникову, председателю комитета Госдумы по госстроительству и законодательству. В озвученный экспертами топ-50 удалось только одному представителю Тюменской области — Владимиру Сысоеву. Он занял 34 место.
Среди самых активных на работе депутатов снова оказался Владимир Сысоев, у него 14 место. Здесь компанию ему составили еще двое представителей Тюменской области — Александр Ремезков (33 место) и Эрнест Валеев (36 место). А вот в рейтинге по работе с регионами тюменские народные избранники похвастаться не смогли — ни один депутат избранный от Тбменской области не попал в топ-50 данного рейтинга, составленного на основе экспертного индекса.
Один из экспертов, принимавших участие в составлении рейтинга, счел, что в регионе все же есть депутаты, активно работающие с населением.
— По итогам выборов 2016 года в Тюменской области наметилось изменение оппозиционной картины — так Павел Дорохин (депутат от КПРФ) после компрометирующей ситуации (2014 года) со снятием с предвыборной губернаторской гонки за сокрытие судимости, очевидно, меняет вектор активности с Тюмени на Курган, уходя с политического горизонта «юга области», — пояснил Кирилл Истомин, политолог, член Российской ассоциации политических консультантов. — Сохраняет свои успешные позиции либерал-демократ Владимир Сысоев, близкий к экс-топменеджеру ТНК и депутату-единороссу Олегу Чемезову. Среди «тяжеловесов» Эрнеста Валеева и Николая Брыкина лидерство пока можно отдать первому. Валеев проводит широкую работу с населением. Николай Брыкин в регионе работает менее активно, но успешно «защищает» региональные интересы на федеральном уровне, закрепив влияние статусом официального представителя Госдумы в Верховном суде.
С составителями рейтинга не согласился тюменский политолог, считающий, что для измерения полезности депутата нужны другие критерии.
— Исследование базируется исключительно на формальных, статистических показателях. И, с одной стороны, достаточно лукавое, так как если мы говорим о «полезности», то должны рассматривать деятельность депутата с точки зрения пользы, которую он приносит обществу, своим избирателям. Количество законов инициированных депутатом может стремиться к бесконечности, однако уровень доходов населения в результате этой деятельности, при этом, тоже стремится, но к нулю, — рассказал 72.ru Александр Безделов, политолог. — Например, первые строчки по некоторым параметрам занимает Ирина Яровая, известная своим «пакетом Яровой», однако реальной пользы жителям страны от этого никакой. Или депутат Петр Толстой, тоже один из лидеров рейтинга, предложивший пить отвар коры дуба, тяжелобольным людям, которых впереди ждут трудности с лечением в связи с инициативой Думы об ограничении импорта лекарств. Иными словами, с практической стороны этот рейтинг бесполезен, необходимы иные критерии определения «полезности» депутатов.
На этой неделе депутаты Госдумы отчитались о своих доходах. Владимир Сысоев оказался не только самым полезным, но и самым богатым из народных избранников Тюменской области.