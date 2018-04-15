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Вьетнам хочет запретить продажу алкоголя в ночное время
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Вьетнам хочет запретить продажу алкоголя в ночное время 

Вьетнам сегодня 59 минут назад
Фото: Вьетнам сегодня
Вьетнамский минздрав предлагает ограничить продажу алкоголя в ночное время
В законопроекте представлено несколько вариантов ограничения торговли спиртным. Например, разрешить продажу только с 6:00 и до 22:00 или только в промежутки 11:00 — 14:00 и 17:00 — 22:00. Оба варианта не распространяются на международные терминалы аэропортов и на некоторые туристические места.
Кроме этого, законопроект предлагает ограничить рекламу алкоголя по телевидению: запретить рекламировать напитки крепостью более 15% и использовать выпивку в рекламе других товаров. Остальные виды спиртного предлагается рекламировать только с 10:00 до 18:00. Также, минздрав призывает не показывать сцены распития алкоголя в фильмах и телепередачах.
На данный момент торговля спиртным во Вьетнаме никак не ограничена по времени. Страна является крупнейшим рынком пива в Юго-Восточной Азии. В прошлом году здесь было выпито около 4 млрд литров этого напитка.
По данным Всемирной организации здравоохранения, 40% ДТП во Вьетнаме связаны с чрезмерным употреблением алкоголя. Стоит отметить, что на вьетнамских дорогах каждый час погибает один человек.
Источник: VnExpress
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