Вьетнам хочет запретить продажу алкоголя в ночное время

Вьетнамский минздрав предлагает ограничить продажу алкоголя в ночное время

В законопроекте представлено несколько вариантов ограничения торговли спиртным. Например, разрешить продажу только с 6:00 и до 22:00 или только в промежутки 11:00 — 14:00 и 17:00 — 22:00. Оба варианта не распространяются на международные терминалы аэропортов и на некоторые туристические места.

Кроме этого, законопроект предлагает ограничить рекламу алкоголя по телевидению: запретить рекламировать напитки крепостью более 15% и использовать выпивку в рекламе других товаров. Остальные виды спиртного предлагается рекламировать только с 10:00 до 18:00. Также, минздрав призывает не показывать сцены распития алкоголя в фильмах и телепередачах.

На данный момент торговля спиртным во Вьетнаме никак не ограничена по времени. Страна является крупнейшим рынком пива в Юго-Восточной Азии. В прошлом году здесь было выпито около 4 млрд литров этого напитка.

По данным Всемирной организации здравоохранения, 40% ДТП во Вьетнаме связаны с чрезмерным употреблением алкоголя. Стоит отметить, что на вьетнамских дорогах каждый час погибает один человек.

Источник: VnExpress