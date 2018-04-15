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Рябков: каналы связи между Россией и США функционируют
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Рябков: каналы связи между Россией и США функционируют 

ТАСС 54 минуты назад
Каналы связи между РФ и США, позволяющие оценивать намерения друг друга, функционируют — Рябков ТАСС.
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