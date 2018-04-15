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Талибы* снова подорвали опору ЛЭП и обесточили большую часть Кабула
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Талибы* снова подорвали опору ЛЭП и обесточили большую часть Кабула 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Боевики радикального движения «Талибан»* в субботу разрушили опору главной ЛЭП в провинции Баглан, оставив большую часть Кабула без электричества, сообщает издание Afghanistan Times.
Начальник полиции провинции Баглан Экармудин Сарай заявил, что, уступая в боевых действиях, боевики решили сменить тактику и подорвали опору ЛЭП, через которую электричество подавалось из Узбекистана.
Пресс-секретарь компании DA Afghanistan Breshna Sherkat заявил, что через данную ЛЭП проходило 20 киловатт электричества из Узбекистана, в результате чего 80% Кабула осталось без электроэнергии. Сотрудник электростанции сообщил, что команда инженеров уже выехала на место и ожидает, когда район будет зачищен силами безопасности.
Движение «Талибан»* уже взяло на себя ответственность за подрыв ЛЭП, а представитель движения Забихулла Муджахид заявил, что боевики предупреждали о том, что будут пытаться обесточить Кабул.
За последний месяц талибы* уже второй раз подрывают линии электропередач в районе Кабула. Так, в конце марта боевики подорвали опору ЛЭП, через которую поступало электричество из Таджикистана в Кабул.
* Организация, запрещенная на территории России
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