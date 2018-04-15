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Король Саудовской Аравии раскритиковал Трампа за решение по посольству в Иерусалиме
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Король Саудовской Аравии раскритиковал Трампа за решение по посольству в Иерусалиме 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Эр-Рияд отвергает решение президента США Дональда Трампа о переносе американского посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, заявил король Саудовской Аравии Салман на саммите Лиги арабских государств (ЛАГ).
«Мы вновь отвергаем решение администрации США о переносе посольства в Иерусалим», — передает его слова РИА «Новости».
Саудовский король заявил, что столицей Палестины является Восточный Иерусалим.
Перенос американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим ожидается 14 мая, в день 70-летия образования Израиля. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о последствиях этого решения Трампа.
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