«Красный октябрь» травит Волгоград орнажевым смогом без перерыва на выходные

О том, что не все плохо на одном из главных предприятий Волгограда — « Красном октябре », можно судить по тому, что оранжевые облака из его цехов валят даже выходные. Вчера и сегодня, 15 апреля, небо в северном районе снова окрасилось в кирпичный цвет. Первый выброс был утром. Второго жители Краснооктябрьского района ждут вечером — когда сядет солнце.

— Как минимум два раза в день завод и вся прилегающая территория в радиусе сотен метров погружаются в оранжевую дымку, — сообщают волгоградцы. — Если оказаться рядом, можно увидеть, что ввыбросы идут из цеха, расположенного ближе всего к проспекту Ленина. В итоге все окутывается этой дымкой. Иногда даже людей на остановке не разглядишь.

А так выглядит район сегодня

На днях волгоградцы уже задавались вопросом — почему «Красный октябрь» не использует очистные установки.

— Если мне не изменяет память, то на одну из таких установок всего пару лет назад завод потратил больше 12 миллионов долларов, — говорил житель Волгограда. — Почему воздух не стал чище после этого приобретения? И почему нас травят каждый по два раза, утром и вечером, пожоже, мало кого волнует.