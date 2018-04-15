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«Красный октябрь» травит Волгоград орнажевым смогом без перерыва на выходные
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«Красный октябрь» травит Волгоград орнажевым смогом без перерыва на выходные 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
О том, что не все плохо на одном из главных предприятий Волгограда — «Красном октябре», можно судить по тому, что оранжевые облака из его цехов валят даже выходные. Вчера и сегодня, 15 апреля, небо в северном районе снова окрасилось в кирпичный цвет. Первый выброс был утром. Второго жители Краснооктябрьского района ждут вечером — когда сядет солнце.
— Как минимум два раза в день завод и вся прилегающая территория в радиусе сотен метров погружаются в оранжевую дымку, — сообщают волгоградцы. — Если оказаться рядом, можно увидеть, что ввыбросы идут из цеха, расположенного ближе всего к проспекту Ленина. В итоге все окутывается этой дымкой. Иногда даже людей на остановке не разглядишь.
А так выглядит район сегодня
На днях волгоградцы уже задавались вопросом — почему «Красный октябрь» не использует очистные установки.
— Если мне не изменяет память, то на одну из таких установок всего пару лет назад завод потратил больше 12 миллионов долларов, — говорил житель Волгограда. — Почему воздух не стал чище после этого приобретения? И почему нас травят каждый по два раза, утром и вечером, пожоже, мало кого волнует.
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