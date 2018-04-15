На Саммите Америк обещали укрепить борьбу с коррупцией

Лима , 15 апреля / Синьхуа / — 8-й Саммит Америк в субботу закрылся в столице Перу Лиме. Участники саммита приняли «Обязательство Лимы», рассчитывая на общие усилия всех стран Америки по принятию конкретных антикоррупционных мер, чтобы обеспечить стабильное социально-экономическое развитие региона.

Лидеры всех стран в «Обязательстве Лимы» подчеркнули, что предотвращение коррупции очень важно для укрепления демократии, доверия населения и государственного развития.

Лидеры стран обещали усилить демократическое управление, стремиться к большей прозрачности в получении информации, защите свидетелей и прав человека, предотвратить коррупцию в общественных проектах, подрядах и закупках, укрепить международное правовое сотрудничество и борьбу со взяточничеством и организованной преступностью, усилить строительство антикоррупционного механизма в Америке, претворить в жизнь все принятые документы.

8-й Саммит Америк открылся в пятницу в Лиме. Главы и представители более 30 стран Америки в ходе двухдневной сессии провели дискуссии по темам региональной экономики, общества, демократии, государственного управления и борьбы с коррупцией. Темой саммита стало «Демократическое управление и борьба с коррупцией». —0—