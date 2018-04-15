Если надо сохранить свой номер телефона

Никитич, на нашей улице праздник — дом попал под программу реновации жилья. Но я где-то слышала, что в домах, куда переселяют жильцов, нет вообще никакой связи. У меня телефон и интернет МГТС. Без этого не жизнь — это моя информационная пища, все контакты и общение с подругами через них. Что нужно сделать, чтобы сохранить номер городского телефона и интернет по прежней цене?

Екатерина Кислякова, ветеран труда, ул. Фабрициуса, р-н Южное Тушино

— Екатерина Сергеевна, не хочу работать испорченным телефоном, поэтому предлагаю вам позвонить в контактный центр МГТС по телефону (495) 636–0636. Скорее всего, вам предложат не только перенос старого номера в новую квартиру, но какие-нибудь электронные новинки, которые позволят вам ощутить всю полноту жизни, не выходя из дому.

Кстати, оформляя старый номер по новому адресу, поинтересуйтесь ценами на телефонные услуги. Конечно, если вы общаетесь только по стационарному аппарату, то надо оставить старую абонентную плату. Если же что-то изменилось в вашем общении с родными и друзьями, то наверняка появится возможность выбора более экономного тарифа. Уверен, вам его предложат, и не один.

Поинтересуйтесь и ценами на звонки со стационарного телефона на сотовые. Иногда такое общение обходится дешевле, чем звонить с мобилки на мобилку. Не забудьте уточнить стоимость разговора с домашнего телефона на мобильные других операторов. Тарифы на домашний телефон от МГТС регулируются государством и последнее время не менялись.

Возможно, в пакете предложений есть что-то и для вашей молодежи. Современные молодые люди, как известно, любят быть всюду на связи, даже на автобусных остановках в условиях экстремальной погоды. Не могут они и минуты просуществовать без высокоскоростного интернета, цифрового телевидения и сотовой связи по модели виртуального оператора.

Никитич, Мосэнергосбыт обязует меня заменить электросчетчик или сделать поверку. Ответь, законно ли это? Я попросил их дать мне номер лицевого счета для перевода денег. Они сказали, что придет электрик и я ему на руки заплачу 8 (!) тысяч, причем без квитанции. Это подозрительно. Скажите, что мне делать?

Геннадий Краев, Нижегородская ул., р-н Таганский

— Геннадий Иванович, проверьте для начала, не шантажируют ли вас мошенники. В районном кол-центре ПАО «Мосэнергосбыт», куда вам лучше сходить лично, вам предоставят официального электрика, работающего по госрасценкам. Там же можно получить и документы на официальную оплату любой услуги энергетиков через банк. Платить электрику за работу наличными деньгами тоже можно, но при этом непременно нужно получить от него чек об оплате услуги.