К мониторингу паводковой ситуации в России присоединились 11 иностранных спутников

МОСКВА , 15 апреля. / ТАСС /. Международная Хартия по космосу и крупным катастрофам активирована в связи со сложной паводковой обстановкой на территории России . К ее мониторингу присоединились 11 иностранных спутников. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"В связи со сложившейся паводковой обстановкой активирована Международная Хартия по космосу и крупным катастрофам. В течение суток получены 97 оперативных космических снимков. Для космического мониторинга задействованы 19 спутников, из которых 8 российские и 11 — иностранные", — сказали в министерстве.

Для получения снимков использовались открытые ресурсы: портал Роскосмоса , международной программы Спайдер-ООН, итальянской космической программы E-geos, портал Digital Globe, европейского космичеcкого агентства ESA. Все полученные результаты переданы региональным главкам МЧС РФ , органам власти и другим службам, отметили в МЧС.

По последним данным, на территории РФ остаются подтопленными 65 населенных пунктов, более 3 тыс. приусадебных участков, 116 низководных мостов и 38 участков автодорог. Подтопленных объектов экономики нет. Из-за подтопления мостов и дорог от сообщения отрезаны 28 населенных пунктов, к которым организованы 26 лодочных переправ. Из паводковых зон отселен 441 человек, в пунктах временного размещения находятся 50 человек, остальные — у родственников и знакомых.

"Паводок развивается в соответствии с прогнозом", — подчеркнули в МЧС.

Международная Хартия по космосу и крупным катастрофам — это соглашение, согласно которому в случае крупных ЧС природного или техногенного характера возможно безвозмездное использование космических снимков, полученных с различных спутников. К Хартии присоединились 23 организации-члена, включая Роскосмос. Соглашение начало действовать с 1 ноября 2000 года.