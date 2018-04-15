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К мониторингу паводковой ситуации в России присоединились 11 иностранных спутников
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К мониторингу паводковой ситуации в России присоединились 11 иностранных спутников 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Международная Хартия по космосу и крупным катастрофам активирована в связи со сложной паводковой обстановкой на территории России. К ее мониторингу присоединились 11 иностранных спутников. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
"В связи со сложившейся паводковой обстановкой активирована Международная Хартия по космосу и крупным катастрофам. В течение суток получены 97 оперативных космических снимков. Для космического мониторинга задействованы 19 спутников, из которых 8 российские и 11 — иностранные", — сказали в министерстве.
Для получения снимков использовались открытые ресурсы: портал Роскосмоса, международной программы Спайдер-ООН, итальянской космической программы E-geos, портал Digital Globe, европейского космичеcкого агентства ESA. Все полученные результаты переданы региональным главкам МЧС РФ, органам власти и другим службам, отметили в МЧС.
По последним данным, на территории РФ остаются подтопленными 65 населенных пунктов, более 3 тыс. приусадебных участков, 116 низководных мостов и 38 участков автодорог. Подтопленных объектов экономики нет. Из-за подтопления мостов и дорог от сообщения отрезаны 28 населенных пунктов, к которым организованы 26 лодочных переправ. Из паводковых зон отселен 441 человек, в пунктах временного размещения находятся 50 человек, остальные — у родственников и знакомых.
"Паводок развивается в соответствии с прогнозом", — подчеркнули в МЧС.
Международная Хартия по космосу и крупным катастрофам — это соглашение, согласно которому в случае крупных ЧС природного или техногенного характера возможно безвозмездное использование космических снимков, полученных с различных спутников. К Хартии присоединились 23 организации-члена, включая Роскосмос. Соглашение начало действовать с 1 ноября 2000 года.
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