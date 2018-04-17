На третий этап формирования резерва управленческих кадров Дагестана прошли 400 человек

МАХАЧКАЛА , 17 апреля. / ТАСС /. Около 400 кандидатов прошли на третий этап по итогам тестирования в рамках формирования резерва управленческих кадров в Дагестане . Об этом сообщили во вторник ТАСС в управлении по информационной политике администрации главы и правительства республики.

"В рамках формирования резерва управленческих кадров по результатам тестирования, проведенного 15 апреля в Дагестанском государственном университете народного хозяйства, 384 кандидата из 742 допущенных к тестированию набрали 50 и более баллов и прошли в следующий этап", — сказал представитель управления.

По его словам, в ходе тестирования высокие результаты показали кандидаты из различных сфер деятельности: государственные гражданские служащие, муниципальные служащие, ученые, бизнесмены, временно не работающие граждане, представители молодежи. Среди них также и кандидаты из других субъектов РФ

"Всем кандидатам, допущенным к дальнейшим конкурсным процедурам, до 20 апреля предстоит прохождение оценки посредством процедур «ассессмент-центра», который представляет собой «групповой мониторинг» — комплекс заданий, упражнений и ролевых игр, позволяющих максимально структурированно, комплексно и объективно оценить кандидатов", — уточнил собеседник агентства.

Он отметил, что такая система оценки направлена на выявление управленческого потенциала кандидатов. «Кандидаты, набравшие в ходе оценки посредством процедур „ассессмент-центра“ наибольшее количество баллов, допускаются к индивидуальному собеседованию. Основная цель собеседования — получение информации, которая позволит оценить профессиональный уровень кандидата, его профессиональных знаний и навыков, и личностных качеств», — заключил представитель управления.

Более тысячи кандидатов

Ранее врио главы Дагестана Владимир Васильев в ходе пресс-конференции в ТАСС сообщил, что власти республики рассмотрят более 1 тыс. заявок от молодых кандидатов на замещение вакантных должностей в ведомствах региона.

Как сообщили тогда ТАСС в управлении администрации главы и правительства Дагестана по информационной политике, для формирования резерва управленческих кадров республики всего было подано 1 тыс. 91 заявление, из которых во второй этап прошли 742 претендента. В их числе 19 участников Всероссийского конкурса «Лидеры России».

Заявки подали представители всех районов и городов республики, но в основном — жители Махачкалы. Среди кандидатов значительное количество руководителей среднего звена — заместителей министров, начальников управлений и отделов министерств и ведомств, работники администрации главы и правительства Дагестана.