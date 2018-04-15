Кто воевал против СССР в волжско-татарском легионе СС во время войны

Гитлеровцы изначально не собирались формировать войсковые соединения из граждан СССР — из-за недоверия к «расово неполноценным нациям». История интернационального легиона СС «Идель-Урал» впоследствии эти опасения подтвердила — сотни коллаборационистов за время существования данного подразделения сдались советским войсками или партизанам. Почему нацисты доверились мусульманам Главный идеолог НСДАП Альфред Розенберг считал, что тюркско-мусульманские народы ближе к арийцам, чем все остальные, проживающие на территории Советского Союза и должны ненавидеть русских, у которых эти этносы находились в колониальной зависимости. Фактор приверженности к исламу будущих легионеров СС также играл немаловажную роль — гитлеровцы с большим интересом относились к этой религии, стремясь использовать ее на пользу Рейху. Почему легион назвали «Идель-Урал»? Волжско-татарским созданный летом 1942 года легион СС «Идель-Урал» именовали немцы. Название происходило от несостоявшегося одноименного поволжского «мини-государства» (штата), которое намеревались создать в Гражданскую войну на территории России . В автономию Идель-Урал должна была входить Уфимская губерния и отдельные территории шести других областей. В легион «Идель-Урал», состоявший из семи батальонов, входили татары, башкиры, поволжские и приуральские народы. Подразделение неоднократно пополнялось и по подсчетам историков, за всю историю его существования через татарский легион прошли порядка 25 тысяч человек. Отчего он так плохо сражался Первая же крупная боевая операция «Шаровая молния» с участием «Идель-Урала» показала, что нацисты жестоко ошиблись, приписывая мусульманам-коллаборационистам идейную стойкость в борьбе с советской властью — в 1943 году направленные для ликвидации белорусских партизан татары, башкиры и чуваши восстали, перестреляли служивших в легионе немцев и в подавляющем большинстве перешли к партизанам. В целом на Восточном фронте подобные переходы на сторону противника были весьма распространены и в других подразделениях, сформированных по национальному признаку. Остатки «Идель-Урала» перебросили в Голландию . Но и там татары подняли восстание. Легион снова переформировали и направили во Францию , где также десятки легионеров перешли на сторону противника. В конце концов национальное соединение было признано небоеспособным и к концу войны «идель-уральцы» выполняли у немцев только вспомогательные охранно-строительные функции. С РОА генерала Власова «Идель-Урал» не взаимодействовал — мусульмане не хотели иметь дело с русским: «он сам по себе, а мы сами по себе». Муса Джалиль : легионер «Идель-Урала», «враг народа», Герой Советского Союза Знаменитый советский поэт татарин Муса Джалиль, чье имя открыл его не менее известный собрат по перу Константин Симонов , состоял в легионе «Идель-Урал». В одном из боев в июне 1942 года тяжелораненый в грудь старший политрук Джалиль оказался в плену. Там он записался в сформированный гитлеровцами интернациональный легион. Начал вести подпольную работу. В 1943 году Мусу Джалиля арестовали гестаповцы. Через год в берлинской тюрьме Плетцензее подпольщик был гильотинирован. Поначалу на родине Джалиля записали в особо опасные преступники. Но когда были обнародованы стихи татарского поэта, которые он писал в заключении, узника тюрьмы Плетцензее реабилитировали. Джалилю впоследствии присвоили звание Героя Советского Союза, его именем названы улицы и проспекты в десятках городах бывшего СССР, стихотворения из цикла «Моабитская тетрадь» в советское время были включены в обязательную школьную программу. К слову, вместе с Джалилем в Плетцензее был казнен еще один татарский поэт и писатель, также легионер «Идель-Урала» и активный подпольщик Абдулла Алишев.