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США и Британия готовят новые антироссийские санкции
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США и Британия готовят новые антироссийские санкции 

Вести.Ru 19 минут назад
Фото: Вести.Ru
Белый дом и Министерство финансов США отказались комментировать информацию источников газеты Daily Mail о подготовке новых санкций против России. США хотят наказать Москву за поддержку президента Сирии Башара Асада, пишет РИА Новости. Эксперт Atlantic Council Брайан О’Тул в своем Twitter написал, что антироссийские санкции будут расширены.
Соединенное королевство не отстает от заокеанского партнера в создании проблем для России. На этот раз под удар премьер-министра Терезы Мэй попадут «незаконные финансы российских олигархов». Санкции будут введены в «скором времени», сообщил источник в офисе премьера.
Партнер США и Великобритании по ракетному удару по Сирии — Франция — «не может оправдать покрывательство» Россией президента Сирии. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан считает Асада виновников насилия, которое «не знает границ». Франция надеется, что с помощью ракетного удара заставит Россию давить на Асада ради «продвижения политического процесса».
Президент России Владимир Путин назвал удар по Сирии актом агрессии. Российский проект резолюции с осуждением атаки СБ ООН отклонил.
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