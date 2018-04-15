Военные завершили переезд старейшей библиотеки Вооруженных сил в Петербурге в новое здание

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 15 апреля. / ТАСС /. Фонды Центральной военно-морской библиотеки полностью перевели из Михайловского замка в новое здание на Васильевском острове в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба Западного военного округа.

"Военнослужащие Западного военного округа завершили уникальную операцию по доставке фондов Центральной военно-морской библиотеки из Михайловского замка на Васильевский остров в новое здание по адресу: ул. Кожевенная линия, д. 42", — говорится в сообщении. Представители округа подчеркнули, что это «старейшая библиотека в Вооруженных силах РФ , основанная императором Павлом I».

На перевозку старинных книг военнослужащим и сотрудникам библиотеки потребовалось около полутора месяцев, выполнили более 40 рейсов грузовых автомобилей.

По данным ЗВО, фонды Центральной военно-морской библиотеки содержат около 600 тыс. единиц хранения, объем Фонда редкой книги составляет более 18 тыс. единиц. Среди особо ценных — коллекция исторических и географических книг, изданных при жизни Петра Великого, в том числе «Устав воинский», а также «Устав морской», книги из коллекций адмирала И. Ф. Крузенштерна, великого князя Константина Николаевича, графов фон Бернсторф и выдающихся деятелей ВМФ России вице-адмирала Иван Лихачева, адмирала Ивана Исакова.

Центральную военно-морскую библиотекуосновали в ноябре 1799 года. В ней хранятся книги и документы, которые отражают историю становления и реформирования Военно-морского флота страны за три века его существования. В фондах библиотеки есть редкие научные издания, описания экспедиций, старинная литература на иностранных языках. Библиотека располагалась в Санкт-Петербурге в здании Адмиралтейства, затем в здании Биржи на стрелке Васильевского острова, с 1957 года она занимала помещения в Михайловском замке.

Как рассказали в пресс-службе ЗВО, площадь нового здания, специально оборудованного для библиотеки, в шесть раз превышает пространство, которое было отведено книгохранилищу в Михайловском замке. Здание занимает более 12 тыс. кв. м, в нем оборудован большой конференц-зал с видеоконференцсвязью на 200 мест, малый конференц-зал, выставочный зал с размещением экспонатов в выставочных витринах, два читальных зала.

Что будет на месте библиотеки

Ранее руководство Русского музея, в ведении которого с 1991 года находится Михайловский замок, объявляло, что в помещениях дворца запланированы масштабные работы — там ожидают реставрации Большого тронного, Воскресенского, Арабескового залов. На третьем этаже планируют создать Республиканский центр российской графики и Кабинет графики — это позволит сделать доступной для посетителей коллекцию рисунка и гравюры Русского музея.

Реставрацию помещений Михайловского замка неоднократно переносили из-за отсрочки переезда Центральной военно-морской библиотеки.

Директор Русского музея Владимир Гусев ранее сообщил ТАСС, что подготовка к реставрации начнется сразу после переезда библиотеки.

Михайловский замок построили в конце XVIII века в центре Санкт-Петербурга рядом с Летним садом для императора Павла Первого, который сам создавал эскизы его планировки. Этот дворец был императорской резиденцией лишь в течение 40 дней — его создателя убили в нем в марте 1801 года. После этого события парадные покои замка приспособили для разных ведомственных учреждений. На протяжении двух веков в нем располагались военно-учебные заведения.