В Барселоне проходит акция с требованием освободить каталонских политиков

МАДРИД , 15 апр — РИА Новости . Массовая акция протеста с требованием освободить политиков, находящихся в предварительном заключении по обвинениям, связанным с проведением незаконного референдума о независимости, проходит в Барселоне.

Шествие под лозунгом «За права и свободы, за демократию и сплоченность, хотим, чтобы вы были дома!» проходит по центральным улицам города. По данным Городской гвардии (полиция Барселоны), в ней участвуют 315 тысяч человек.

Инициаторами акции выступила платформа «Пространство демократии и сосуществания» — недавно созданная организация, в которую вошли десятки политических и общественных организаций, в том числе «Каталонская национальная ассамблея» и Òmnium Cultural, а также профсоюзы «Рабочие комиссии» и «Всеобщий союз трудящихся».

В настоящее время девять политиков находятся в мадридских тюрьмах. Кроме того, судья выдал международные ордера на арест шести политиков, находящихся за пределами Испании , в том числе бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона.

Судья Верховного суда Испании Пабло Льярена предъявил обвинения 25 каталонским политикам в связи с незаконным референдумом о независимости, 13 из них — в организации восстания. Организация восстания карается по испанским законам до 30 лет тюрьмы.