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В Барселоне проходит акция с требованием освободить каталонских политиков
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В Барселоне проходит акция с требованием освободить каталонских политиков 

РИА Новости 23 минуты назад
Фото: РИА Новости
МАДРИД, 15 апр — РИА Новости. Массовая акция протеста с требованием освободить политиков, находящихся в предварительном заключении по обвинениям, связанным с проведением незаконного референдума о независимости, проходит в Барселоне.
Шествие под лозунгом «За права и свободы, за демократию и сплоченность, хотим, чтобы вы были дома!» проходит по центральным улицам города. По данным Городской гвардии (полиция Барселоны), в ней участвуют 315 тысяч человек.
Инициаторами акции выступила платформа «Пространство демократии и сосуществания» — недавно созданная организация, в которую вошли десятки политических и общественных организаций, в том числе «Каталонская национальная ассамблея» и Òmnium Cultural, а также профсоюзы «Рабочие комиссии» и «Всеобщий союз трудящихся».
Митинг проходит спустя шесть месяцев после ареста лидеров общественных организаций «Каталонская национальная ассамблея» и Òmnium Cultural Жорди Санчеса (во время заключения он оставил этот пост, но был избран в каталонский парламент) и Жорди Куишара. В акции принимают участие известные каталонские политики, в том числе спикер парламента Роже Торрен, мэр Барселоны Ада Колау и бывший глава каталонского правительства Артур Мас.
В настоящее время девять политиков находятся в мадридских тюрьмах. Кроме того, судья выдал международные ордера на арест шести политиков, находящихся за пределами Испании, в том числе бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона.
Судья Верховного суда Испании Пабло Льярена предъявил обвинения 25 каталонским политикам в связи с незаконным референдумом о независимости, 13 из них — в организации восстания. Организация восстания карается по испанским законам до 30 лет тюрьмы.
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