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Сирийские фанаты оскорбляли Трампа во время матча (видео)
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Сирийские фанаты оскорбляли Трампа во время матча (видео) 

Советский спорт 18 минут назад
Также фанаты написали на арабском: «Прекрати убивать людей под лозунгами мира». В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли авиаудары по Сирии.
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