О чем мечтает Алла Пугачева за год до 70-летия

Юбилей у Аллы Пугачевой будет только через год, 15 апреля 2019 года, но уже сейчас все так дружно бросились поздравлять Аллу Борисовну с 69-летием, что это выглядит как генеральная репетиция предстоящей круглой даты. Еще бы, СМИ страны все как одно обязаны Примадонне. На ней популярность вот уже на протяжении 50 лет делают телеканалы, тиражи газеты и журналы, рост трафика интернет-ресурсы. А уж пропустить такой информационный повод, даже если он состоится только через год, просто грешно. Это напоминает юбилей Всесоюзного значения, который должны отмечать не только в России , ибо на всем постсоветском пространстве Пугачева до сих пор певица номер один.

И когда Примадонна кокетливо начинает вздыхать и охать, что вот опять про нее все придумали и переврали, это чистой воды кокетство. Потому что Алла Борисовна непревзойденный мастер пиара и готова на все, лишь бы только о ней говорили на всех каналах и ресурсах страны. Врать про нее тоже всегда разрешалось и с судебными исками певица никогда в суды не бежала. Ведь если говорят, значит любят, значит не забывают. Вот почему мы все всегда с раннего детства знали обо всех мужьях и поклонниках Пугачевой, о ее детях, внуках, да что там, даже ее домработница Люся стала известна на всю страну и тоже давала интервью направо и налево. Славы Пугачевой хватало на всех.

Эта женщина не просто поет, она удивляет всех и всегда. И если говорить о ее предстоящем 70-летнем юбилее, то это просто повод удивлять и удивляться бесконечно. Ну кто еще из российских женщин может одновременно в этом возрасте быть бабушкой взрослых внуков и матерью крошечных двойняшек, а еще женой молодого мужа с 30-летней разницей в возрасте. Времена 90-х, когда народ потешался над Киркоровым придумывая загадки типа — муж бабушки, но не дедушки, давно стали неактуальны, потому как дедушка стал гораздо моложе, подарив певице прекрасных детей.

Именно они, Лиза и Гарри первыми сегодня поздравили свою молодую 69-летнюю маму с днем рождения. Этим событием в Инстаграмме поделился отец детишек Максим Галкин

Супруги не скрывают своих прекрасных сына и дочку. Практически с первых дней публика в курсе того, как они растут и развиваются. И хотя Алла Борисовна в любой момент может стать прабабушкой, так как старший внук Никита уже женился, это никого не смущает. Не скрывает Пугачева и того, что детей рожала суррогатная мать, мол, это счастье если можно родить по старинке, но, а если нет, то почему не воспользоваться любым способом, если хочешь иметь детей, иметь свое продолжение.

Хотя сама Алла Борисовна признается, что когда Лиза и Гари родились у суррогатной матери, она не сразу восприняла их как собственных, относясь больше как к внукам. И только спустя какое-то время осознала себя мамой чудных младенцев. Нередко задумываясь о том, насколько ей хватит сил и здоровья участвовать в их воспитании. Признается, что самая ее большая мечта — увидеть какими они вырастут, состоятся. Что уж говорить, даже Примадонна о своих годах не забывает. Не дают.

Наша «добрая публика» любит Пугачевой напомнить о ее преклонном возрасте. И по поводу ее смелых молодежных нарядов высказаться и множества пластических операций, и о многом другом.

Удел звезды — стараться выглядеть моложе, ибо сами поклонники хотят ее видеть не дряхлой старушкой, а вечно юной красоткой. Так создается иллюзия, что и сам ты вроде тоже не сильно состарился рядом с кумиром юности. Увы. Все далеко не так. Сама Пугачева возраст не скрывает, но не раз говорила о том, что трудно сразу после образа вечной девочки принять образ бабушки и стареть достойно без прикрас.

Недавно Алла Борисовна не выдержала и написала своим поклонникам особенно недовольным ее молодежными прикидами и нежеланием стареть.

"Люди добрые. Я старею, и достаточно резко. Организм дает сбой. Мне трудно дышать, трудно ходить, но я еще жива и должна жить ради маленьких детей, — написала Алла Пугачева в соцсетях. — Желаю вам счастья и долгих лет жизни. Не старейте подольше ни душой, ни телом. Отправляйте свой яд и злобу на борьбу с проблемами в жизни более важными, чем мое старение и немощь. Я все равно в последние дни своей жизни буду думать о детях и о вас, которые своими аплодисментами делали мою жизнь насыщенной и прекрасной. Больше я ничего комментировать не буду. Услышьте меня и поймите с одного раза. Живем дальше".

Позже она в интервью СМИ призналась почему написала этот пост.

— Я старая больная женщина, — сказала певица. — Увидела, что меня назвали бабушкой-старушкой с подагрическими ногами. И я решила закрыть этот вопрос и сказать правду.

Сказать правду для Пугачевой, чтобы ее опять обсуждали и опять о ней говорили, не впервой. Она, кстати, в полном смысле этого слова еще может тряхнуть стариной и вернуться на сцену в честь своего 70-летия. Она ведь периодически это делает. То, когда Паулса поздравляет, в этот раз Илья Резника чествовала как могла, несмотря на давние ссоры и обиды.

И опять о ней будут говорить, осуждать, кидать едкие реплики. Но ведь согласитесь, это же здорово, что Примадонна у нас есть. Она не только свою жизнь сделала удивительной и насыщенной, она и нас учить быть свободными и не бояться делать в этой жизни какие-то яркие незабываемы вещи…

С днем рождения, Алла Борисовна!