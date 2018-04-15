Рыбак вырезал из акульей тушки 98 живых акулят

Австралии неравнодушный рыбак разрезал шевелившийся живот мертвой акулы и спас 98 акулят. 56‐летний Мэтью Орлов (Mathew Orlov) говорит, что на нее напал хищник и у рыбы не было шансов. История случилась у побережье штата Виктория, передает Daily Mail.

На кадрах можно разглядеть тушку плоскоголовой семижаберной акулы. Она была еще жива, когда попалась на наживку, однако, пока Орлов тащил улов на берег, ее успела загрызть другая акула. Мужчина поднял рыбу на лодку и заметил движение в брюшной области.

После вскрытия мужчина выпустил акулят в воду. «Я люблю и ценю океан, а акулы — важная его часть», — отметил он. История закончилась тем, что мужчина сварил акулу и съел ее вместе с семьей, потому что не хотел, чтобы мясо пропало.

Ранее заплыв туристов с крупнейшей в мире акулой сняли с дрона. На кадрах были запечатлены трое человек. Они плавали около китовой акулы огромных размеров. Затем к ним присоединился четвертый энтузиаст.