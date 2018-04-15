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Рыбак спас 98 детенышей пойманной им акулы
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Рыбак спас 98 детенышей пойманной им акулы 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Австралийцу ненадолго пришлось переквалифицироваться из моряка в акушера.
Австралийский рыбак Мэтью спас около сотни детенышей пойманной им акулы. Рыба уже испустила дух, но тут рыбак обратил внимание на ее брюхо. Заметив под кожей акулы шевеление, он понял, что рыба была беременна.
«Я действовал инстинктивно. Раньше я ничего подобного не делал. Но вообще рыбачу долго, поэтому понял, что акулят нужно доставать как можно скорее», — рассказал рыбак, слова которого приводит Daily Mail.
Мэтью ножом вспорол брюхо акулы, и на свет один за другим вылезли 98 вполне жизнеспособных акулят. Всех их рыбак отпустил в океан, хотя признавался, что не думал, что их будет так много.
Что касается взрослой акулы, то ее мясо жена рыбака приготовила в тот же день на ужин.
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