В Москве разгорелся конфликт между таксистами и агрегаторами приема заказов

Столичные таксисты второй раз в этом месяце собираются на парковке одного из торговых центров, передает «ТВ Центр». Причина — подорожавшие услуги информационных посредников. Впрочем, повышение комиссии для водителей подтвердили в офисе только одного российского агрегатора.

"Долгое время размер нашей партнерской комиссии в Москве был ниже рыночного уровня. И, к тому же был динамическим и зависел от стоимости поездки. В среднем комиссия на тарифе эконом составляла 16 процентов без НДС. Теперь комиссия фиксированная и не зависит от цены и составляет 18 процентов", — сообщила представитель пресс-службы «Яндекс. Такси» Дарья Тростникова.

"С того момента, как сервис вышел на московский рынок, на российский рынок, это порядка 6 лет назад — у нас была неизменная и остается до сих пор комиссия — 15%. Соответственно мы ничего не меняли и не повышали. Что касается информации, которая появилась в СМИ, на самом деле к GET, она не имеет никакого отношения", — уточнила пресс-секретарь сервиса Gett Алена Балакирева.

Тем не менее водители утверждают, что работать приходится больше, а доходы катастрофически падают. Еще несколько лет назад, столичный таксист после 12-ти часов напряженного труда за рулем мог принести домой более трех тысяч рублей. Сейчас из-за возросшей доли посредника его чистый заработок не дотягивает и до тысячи.

Делиться таксисту сегодня приходится изрядно. Помимо агрегатора, свою долю получает владелец авто, будь то индивидуальный предприниматель, или таксопарк. Машину необходимо заправлять бензином, технически обслуживать, а иногда и ремонтировать По мнению таксистов, диктуемые агрегаторами тарифы — откровенно демпинговые.

"Не могут эти посредники, агрегаторы устанавливать тарифы. Тарифы устанавливают перевозчики всегда. Они считают, как им выгодно, себестоимость. Есть себестоимость, есть … а на сегодняшний день все перевозчики работают уже на уровне себестоимости. Даже некоторые уже в минус ушли", — заявил заместитель председателя профсоюза «Таксист», член общественного совета Минтранса России Андрей Попков.

Ценовая политика, которая формируется, казалось бы, по рыночным законам привела к тому, что отечественное такси на сегодняшний день является чуть ли не самым дешевым в мире. По данным статистического интернет-портала «НУМБЕО» стоимость одного километра поездки в московском такси в 26 раз ниже, чем в Лондоне. Это в десятки раз ниже, чем в американских и европейских мегаполисах. Даже по сравнению с Минском и Киевом, московское такси в полтора— два раза дешевле.

Пассажиров такие цены явно устраивают. За последние три года пользоваться такси они стали чаще. По данным аналитического центра при правительстве, значительно выросла доля поездок на небольшое расстояние. И, как следствие, средний чек в московском такси подешевел на треть — он составляет около 400 рублей. Впрочем, по мнению экспертов, хоть водители и не довольны, достойно зарабатывать они могут.

"Может быть москвичи немножко обленились. Вот те люди, которые соглашаются на наряды нормальные, нормально работают, они зарабатывают приличные деньги и речь идет о том, что человек чистыми получает и 60 тысяч рублей на руки и больше", — сообщил автоэксперт Игорь Моржаретто.

За последние несколько лет система таксомоторных перевозок в корне изменилась. Водители трудятся за рулем. Таксопарки покупают и содержат в исправном состоянии транспорт. Агрегаторы, в свою очередь, вкладывают значительные средства в разработку современных, и главное, удобных для пассажира технологий. К слову сказать, именно сейчас крупнейший агрегатор объявил о тестировании в Москве системы персональных скидок для клиентов. При этом, в компании утверждают, что снижение цены поездки на заработок водителя не повлияет. Однако, по мнению профсоюзов и общественников, накопившиеся в отрасли проблемы, в том числе в области регулирования, необходимо решать.

"Вызвали такси. Попали в аварию — вам оторвало ухо. Вы с этим ухом кровавым прибежали в «Яндекс. Такси», а там рассмеялись. А мы не такси! Идите в суд. А вы пришли, а там Джамшут Рамшутыч, который вообще не имеет права, который уехал к себе домой и до свидания. И это уже было!" — рассказал Попков.

Настроены таксисты, по всей видимости, решительно. Акцию пусть и не массово, поддержали не только в Москве, но и в других российских городах. При этом, водители рассказывают, что многих ее участников агрегатор наказал отключением от системы. А вот официальной реакции на непосредственные требования таксистов пока нет.

"Сервис работает в обычном режиме. Количество поездок, заказанных с помощью сервиса Яндекс-такси в Москве и других городах растет. Увеличивается и количество людей на линии. Сегодня их больше, чем в этот же день на прошлой неделе", — уточнили в «Яндекс. Такси»

"К этому надо привыкнуть. Ну мы ж понимаем, что в мире капитала нормальной совершенно формой общения является забастовка. Совершенно нормальной, ничего в этом ужасного нет. По этому поводу не надо кричать, надо просто понимать, что все хотят в конечном итоге не конфликта. Все хотят договориться!", — поделился Маржаретто.

В России на сегодняшний день оформлено около полумиллиона легальных разрешений на работу в частном извозе. С учетом растущих масштабов отрасли такси становится удобной и сопоставимой по затратам альтернативой общественному транспорту. А значит договариваться и искать компромисс рано или поздно все-таки придется.

Андрей Сидоренко, Марина Глебова, Арсений Калашников, Владислав Подымский, «ТВ Центр».