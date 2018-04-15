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Железняк: Асад отметил превосходство российского оружия
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Железняк: Асад отметил превосходство российского оружия 

Парламентская газета 31 минуту назад
Фото: Парламентская газета
Президент Сирии Башар Асад отметил превосходство российского оружия над западным. Об этом рассказал член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк, передает РИА «Новости».
«Вчера мы увидели американскую агрессию, и мы ее отразили ракетами выпуска 70-х годов… Со времен 90-х в американских фильмах показывают, что российское оружие отсталое, а сегодня мы видим, кто действительно отстает», — сказал Асад.
В ночь на 14 апреля, с 03:42 по 05:10 по московскому времени США совместно с Великобританией и Францией наносили ракетные удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии. Они выпустили по САР более 100 ракет, 71 из которых была сбита сирийскими системами ПВО на подлёте к целям.
Сегодня сообщалось, что США готовят новые санкции против России за поддержку президента Сирии Башара Асада. В США неоднократно заявляли, что «дни Асада сочтены» и призывали Россию отказаться от поддержки его режима.
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