Железняк: Асад отметил превосходство российского оружия

«Вчера мы увидели американскую агрессию, и мы ее отразили ракетами выпуска 70-х годов… Со времен 90-х в американских фильмах показывают, что российское оружие отсталое, а сегодня мы видим, кто действительно отстает», — сказал Асад.

В ночь на 14 апреля, с 03:42 по 05:10 по московскому времени США совместно с Великобританией Францией наносили ракетные удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии. Они выпустили по САР более 100 ракет, 71 из которых была сбита сирийскими системами ПВО на подлёте к целям.