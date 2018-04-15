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Центром празднования 9 Мая в Липецке впервые станет площадь Победы
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Центром празднования 9 Мая в Липецке впервые станет площадь Победы 

АиФ 39 минут назад
Фото: АиФ
В Липецке впервые поменяют формат празднования 9 Мая — его центр перенесут на площадь Победы.
У стелы Победы пройдет митинг с участием ветеранов и военный парад. Подъезды к площади в этот день будут перекрыты. Пройти на нее можно будет через три контрольно-пропускных пункта.
В 11 часов стартует шествие «Бессмертного полка». Колонна пройдет по Советской улице к площади Петра Великого, где будут проходить народные гуляния и концерт.
К 9 мая центр Липецка освободят от ненужных троллейбусных сетей. Чтобы облагородить город к празднику, горожан просят не клеить объявления на столбы, киоски и остановочные павильоны, а предпринимателей — привести в порядок свои торговые точку и территорию вокруг.
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