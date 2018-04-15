Центром празднования 9 Мая в Липецке впервые станет площадь Победы

Липецке впервые поменяют формат празднования 9 Мая — его центр перенесут на площадь Победы.

У стелы Победы пройдет митинг с участием ветеранов и военный парад. Подъезды к площади в этот день будут перекрыты. Пройти на нее можно будет через три контрольно-пропускных пункта.

В 11 часов стартует шествие «Бессмертного полка». Колонна пройдет по Советской улице к площади Петра Великого, где будут проходить народные гуляния и концерт.

К 9 мая центр Липецка освободят от ненужных троллейбусных сетей. Чтобы облагородить город к празднику, горожан просят не клеить объявления на столбы, киоски и остановочные павильоны, а предпринимателей — привести в порядок свои торговые точку и территорию вокруг.