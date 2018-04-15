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Очередной житель Воронежской области стал обладателем крупного выигрыша в лотерею
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Очередной житель Воронежской области стал обладателем крупного выигрыша в лотерею 

Вести Воронеж 37 минут назад
Фото: Вести Воронеж
Счастливчик получил загородный дом.
Очередной житель Воронежской области стал обладателем крупного выигрыша в лотерею. На этот раз неизвестный счастливчик заполучил загородный дом. Розыгрыш тиража №281 «Сто лото» прошёл сегодня, 15 апреля. Всего в рамках игры «раздавали» 15 загородных домов, сертификаты на тренажёры и денежные призы. Напомним, что с осени 2017 года, когда жительница Воронежской области сорвала самый большой куш в истории российских лотерей — 506 млн рублей, жителям региона стало часто везти. Они стали покупать больше билетов, и уже не раз выигрывали жильё, машины и денежные призы.
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