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В Майами строительная компания начала оборудовать крыши для летающих автомобилей
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В Майами строительная компания начала оборудовать крыши для летающих автомобилей 

Inc. 38 минут назад
Фото: Inc.
Фото: iStock
Строительная компания Royal Palms Companies из Майами готовится к появлению летающих автомобилей. Об этом The Wall Street Journal рассказал CEO компании Дэн Кодси.
Сейчас девелопер планирует переоборудовать крышу Paramount Miami Worldcenter — 55-этажного жилого комплекса, объединенного с торговым центром Miami Worldcenter Mall. Кодси рассказал, что после переделки проекта крыша сможет стать площадкой для летающих авто с вертикальным взлетом и посадкой.
На крыше жилого дома будет расположен бассейн, который спроектирован как бассейн с подвижным полом. За считанные минуты его дно будет подниматься на уровень пола, образуя посадочную площадку площадью около 900 кв. метров (3000 футов). По задумке девелопера, в доме появится специальный сотрудник — швейцар, который будет провожать жильцов к их летающему такси и встречать их.
«Мы хотим быть среди тех компаний, которые реагируют сейчас, а не тех, кто будет сокрушаться спустя годы и говорить, что нужно было сделать что-то раньше», — говорит Кодси. Сам он уверен, что через 10-15 лет летающие такси станут обыденностью.
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Первой страной, в которой официально будут разрешены летающие такси, может стать Новая Зеландия. Власти страны договорились о проведении испытаний со стартапом Kitty Hawk, разработавшим летающее такси Cora при поддержке сооснователя Google Ларри Пейджа. Сейчас ведутся переговоры о коммерческом использовании летающих такси.
В середине марта Kitty Hawk впервые показал испытания Cora. Оно способно осуществлять взлет и посадку вертикально, не требует взлетно-посадочной полосы и может подниматься в воздух как с улиц, так и с крыш зданий.
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