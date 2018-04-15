Ещё
США стали лидерами по числу участников «Тотального диктанта»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США стали лидерами по числу участников «Тотального диктанта» 

ТК «Звезда» 39 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
«Тотальный диктант» написали 76 стран.
«Тотальный диктант» по русскому языку расширяет границы. В этот раз он объединил 76 стран и более тысячи городов. Традиционно, кроме России его писали в Германии, Прибалтике и США, причем США стали лидером по числу участников за границей. Впервые диктант писали в Катаре, Коста-Рике, Панаме, Венгрии и Сирии. Многие признавались в любви к русской культуре.
«Я начала учить русский, потому что захотела узнать больше о России. Я слышала о том, какое большое значение имеет российская культура, но сама о ней ничего не знала. Я хочу лучше узнать страну, ее культуру и язык, который мне очень понравился», — рассказала Сефора, участница «Тотального диктанта» во Франции.
В большинстве случаев диктант писали в аудиториях ВУЗов, школ и библиотек. Но были и совершенно необычные места. На Северном Кавказе в горах Домбая свою грамотность проверила группа альпинистов. В небе участниками образовательного проекта стали пассажиры трех самолетов. «Тотальный диктант» добрался даже до орбиты. Космонавт Олег Артемьев писал его на МКС.
Не отстали и футбольные болельщики. В год проведения Чемпионата мира к «Тотальному диктанту» присоединился домашний стадион «Санкт-Петербург» футбольного клуба «Зенит». А во Владивостоке, столице проекта, участниками стали даже дельфины.
ТК «Звезда»: последние новости
Создатель «Новичка» назвал «идиотизмом» отравление Скрипалей этим веществом Россия рассматривает все варианты действий США в Сирии - Небензя Умер режиссер Милош Форман
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД рассказал о «разлетевшемся в клочья» мифе США415
Ракеты Трампа подстрелили рубль300
Штайнмайер встал на защиту России321
В «Артеке» рассказали, как отдыхали дети Асада33
Швейцарская лаборатория ответила на слова Лаврова201
Видео
00:26
Орбакайте рассказала о дне рождения Пугачевой
Шоу-бизнес
02:51
Ракеты Трампа подстрелили рубль
Экономика
00:15
Асад похвалил российские оружие
Армия В мире
00:58
Подписчики ополчились на Галкина
Шоу-бизнес
03:51
«Это хулиганство в международных отношениях»
Политика Статьи
00:24
США показали удар подлодки по Сирии
Армия
02:10
Швейцарская лаборатория ответила на слова Лаврова
Политика
01:01
В США усомнились в законности удара по Сирии
В мире Ближний Восток
01:00
Отравление Скрипалей сравнили со штурмом «Норд-Оста»
Происшествия
02:18
Бузову не хотят пускать в Северную Осетию
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение