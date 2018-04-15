США стали лидерами по числу участников «Тотального диктанта»

«Тотальный диктант» написали 76 стран.

«Тотальный диктант» по русскому языку расширяет границы. В этот раз он объединил 76 стран и более тысячи городов. Традиционно, кроме России его писали в Германии , Прибалтике и США , причем США стали лидером по числу участников за границей. Впервые диктант писали в Катаре, Коста-Рике , Панаме, Венгрии Сирии . Многие признавались в любви к русской культуре.

«Я начала учить русский, потому что захотела узнать больше о России. Я слышала о том, какое большое значение имеет российская культура, но сама о ней ничего не знала. Я хочу лучше узнать страну, ее культуру и язык, который мне очень понравился», — рассказала Сефора, участница «Тотального диктанта» во Франции.

В большинстве случаев диктант писали в аудиториях ВУЗов, школ и библиотек. Но были и совершенно необычные места. На Северном Кавказе в горах Домбая свою грамотность проверила группа альпинистов. В небе участниками образовательного проекта стали пассажиры трех самолетов. «Тотальный диктант» добрался даже до орбиты. Космонавт Олег Артемьев писал его на МКС.