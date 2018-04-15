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Дурдом: фанаты Ольги Бузовой устроили давку в торговом центре Архангельска
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Дурдом: фанаты Ольги Бузовой устроили давку в торговом центре Архангельска 

АиФ Архангельск 43 минуты назад
Фото: АиФ Архангельск
Фанаты и поклонники Ольги Бузовой устроили давку в торговом центре «Европарк», где был запланирован визит ведущей шоу «Дом2».
В 15:00 поклонницы Ольги Бузовой организовали танцевальный флеш-моб по случаю приезда звезды в Архангельск. Но Бузова не торопилась в «Европарк» с личной аудиенцией.
«Через 30-40 минут ожидания к организаторам подошли полицейские, попросившие решить вопрос с толпой: перед ТЦ собралось слишком много людей. Сама Ольга, судя по ее сториз в инстаграме, гуляла в это время по Набережной Северной Двины. Люди, ждавшие гостью в тесном помещении, выражали недовольство», — сообщает 29.ru
Бузова все-таки явилась к поклонникам и своим появлением несколько разрядила обстановку. Уже вечером она выступила с концертной программой в развлекательном клубе «М33».
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