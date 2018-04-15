Дурдом: фанаты Ольги Бузовой устроили давку в торговом центре Архангельска

Фанаты и поклонники Ольги Бузовой устроили давку в торговом центре «Европарк», где был запланирован визит ведущей шоу «Дом2».

В 15:00 поклонницы Ольги Бузовой организовали танцевальный флеш-моб по случаю приезда звезды в Архангельск . Но Бузова не торопилась в «Европарк» с личной аудиенцией.

«Через 30-40 минут ожидания к организаторам подошли полицейские, попросившие решить вопрос с толпой: перед ТЦ собралось слишком много людей. Сама Ольга, судя по ее сториз в инстаграме, гуляла в это время по Набережной Северной Двины. Люди, ждавшие гостью в тесном помещении, выражали недовольство», — сообщает 29.ru

Бузова все-таки явилась к поклонникам и своим появлением несколько разрядила обстановку. Уже вечером она выступила с концертной программой в развлекательном клубе «М33».