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В Уфе ищут молодую мать с провалами памяти
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В Уфе ищут молодую мать с провалами памяти 

ufa1.ru 44 минуты назад
Фото: ufa1.ru
В республиканской столице объявили в розыск 31-летнюю Аиду Куликову, которая приехала в Уфу на лечение.
Аида наблюдалась в больнице № 21 в Уфе, 10 числа, сразу после выписки, женщина исчезла. Она хотела поехать в Орловку, деревню в Кармаскалинском районе Башкирии, где ее ждет муж и маленький сын. Но домой Аида так и не приехала. Волонтеры сообщили, что женщина может страдать потерей памяти и ничего о себе не помнить.
— Рост пропавшей около 155 сантиметров, волосы светлые, ниже плеч. Плотное телосложение. Была одета в серую куртку, голубые джинсы и коричневые полусапожки, с собой были все документы, — рассказали волонтеры.
Добровольцы собирают информацию об обстоятельствах пропажи Аиды и готовятся выйти на поиски.
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