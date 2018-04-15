В Уфе ищут молодую мать с провалами памяти

В республиканской столице объявили в розыск 31-летнюю Аиду Куликову, которая приехала в Уфу на лечение.

Аида наблюдалась в больнице № 21 в Уфе, 10 числа, сразу после выписки, женщина исчезла. Она хотела поехать в Орловку , деревню в Кармаскалинском районе Башкирии , где ее ждет муж и маленький сын. Но домой Аида так и не приехала. Волонтеры сообщили, что женщина может страдать потерей памяти и ничего о себе не помнить.

— Рост пропавшей около 155 сантиметров, волосы светлые, ниже плеч. Плотное телосложение. Была одета в серую куртку, голубые джинсы и коричневые полусапожки, с собой были все документы, — рассказали волонтеры.

Добровольцы собирают информацию об обстоятельствах пропажи Аиды и готовятся выйти на поиски.