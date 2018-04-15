Дорога у коррекционной школы на старой Кукковке усеяна ямами и лужами

Грязь, лужи, собаки, свалка: женщина записала на видео, какой путь нужно преодолеть детям-инвалидам и сопровождающим от остановки троллейбуса до интерната.

С приходом весны некоторые участки дорог карельской столицы превратились в настоящую полосу препятствий. Одним из них является дорога на старой Кукковке у школы-интерната №21 для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и слабослышащих детей. Видеоролик опубликован в группе интернет-журнала «Лицей».

По словам автора, комментирующего все на камеру, год назад на встрече с главой Карелии была озвучена проблема, что подъезд к образовательному учреждению не совершенен. Во время весны, паводка или осенней распутицы проехать по нему сложно. Тогда было обещано, что этот вопрос решат. Однако, как подмечает автор, похоже, что не получилось его решить, так как лужи, ямы и канавы.

Дети живут в учреждении, учатся, а кто-то приезжает. По словам автора, школа хорошая, ее хвалят.

— Инфраструктуры здесь никакой, это окраина города.

Автор показала, как выглядит путь до ближайшей остановки троллейбуса №6, поскольку, по словам женщины, только на троллейбусах возможно передвижение людей с особыми возможностями здоровья, если человек передвигается в инвалидном кресле или с помощью ходунков.

Пусть усеян лужами, ямами, но часть дороги ровная. В кадр попадает не убранная от снега территория учреждения, детская площадка. Также в кадре бегающие и лающие собаки, свалка мусора вдоль забора интерната, открытые ворота на территорию учреждения. Автор задается вопросом безопасности учащихся коррекционной школы.

Чтобы попасть на остановку, нужно преодолеть железнодорожные пути. Автор отмечает, что переход оборудован хорошо, но не под потребности человека, передвигающегося на инвалидном кресле.

На небольшом отрезке до путей все та же картина — слякоть, грязь. По мнению автора, здесь с трудом пройдет человек, у которого нет никаких сложностей, перепрыгивая через грязь и лужи. Однако говорить о детях, которым нужен сопровождающий, не приходится. По мнению автора, дети живут изолированными в своей школе.

— И даже, когда все это высохнет, все равно их путь не будет прост по такому неровному покрытию. Ни о какой доступной среде речи, к сожалению, нет,

— заключает автор.

Напомним, в прошлом году в рамках госпрограммы «Доступная среда» республика получила 41,5 млн рублей. В этом году на продолжение реализации программы выделено 33,5 млн рублей. По данным Минсоцзащиты, в республике полностью или частично доступны 402 объекта — центры социальной работы, объекты здравоохранения, образования, физкультуры и спорта, связи. В 2018 году планируется переоборудовать 70 приоритетных объектов.

В числе итогов — трудоустройство 309 граждан, переоборудование 25 рабочих мест в соответствии с потребностями инвалидов, проведение спортивных мероприятий, составление планов по адаптации аэропорта «Петрозаводск», водного вокзала, автовокзала, проведение на базе учреждений культуры коррекционных занятий для почти двух тысяч детей-инвалидов Карелии.