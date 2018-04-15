В Военной академии связи им. Маршала Советского Союза С. М. Буденного организованы курсы по обучению компьютерной грамотности

Программа курса включает изучение наиболее важных для данной категории граждан вопросов, таких как: работа с электронной почтой; навигация в глобальной сети Интернет и другое.

В качестве волонтерского проекта Кадетский корпус (школа IT-технологий) Военной академии связи им. Маршала Советского Союза С. М. Буденного организованы краткосрочные бесплатные курсы по обучению компьютерной грамотности для граждан пенсионного возраста, проживающих на территории Калининского района Санкт-Петербурга

Обучение по программе «Компьютер для всех» осуществляется педагогами Кадетского корпуса с привлечением наиболее способных воспитанников, которые в качестве кураторов закрепляются за каждым обучаемым. Реализация проекта началась 10 апреля 2018 года для 76 слушателей. Обучающий модуль предполагает 6 занятий в течение 3 недель.

Программа курса включает изучение наиболее важных для данной категории граждан вопросов, таких как: работа с электронной почтой; навигация в глобальной сети Интернет; покупки в Интернет (бронирование билетов, заказ продуктов); порталы госуслуг; интернет общение (Skype, социальные сети, мессенджеры). Обучение происходит на учебно-материальной базе Кадетского корпуса, каждому слушателю предоставляется комплект учебно-методических материалов, специально адаптированных для пожилых людей.