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В Военной академии связи им. Маршала Советского Союза С. М. Буденного организованы курсы по обучению компьютерной грамотности
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В Военной академии связи им. Маршала Советского Союза С. М. Буденного организованы курсы по обучению компьютерной грамотности 

ТК «Звезда» 47 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Программа курса включает изучение наиболее важных для данной категории граждан вопросов, таких как: работа с электронной почтой; навигация в глобальной сети Интернет и другое.
В качестве волонтерского проекта Кадетский корпус (школа IT-технологий) Военной академии связи им. Маршала Советского Союза С. М. Буденного организованы краткосрочные бесплатные курсы по обучению компьютерной грамотности для граждан пенсионного возраста, проживающих на территории Калининского района Санкт-Петербурга.
Обучение по программе «Компьютер для всех» осуществляется педагогами Кадетского корпуса с привлечением наиболее способных воспитанников, которые в качестве кураторов закрепляются за каждым обучаемым. Реализация проекта началась 10 апреля 2018 года для 76 слушателей. Обучающий модуль предполагает 6 занятий в течение 3 недель.
Программа курса включает изучение наиболее важных для данной категории граждан вопросов, таких как: работа с электронной почтой; навигация в глобальной сети Интернет; покупки в Интернет (бронирование билетов, заказ продуктов); порталы госуслуг; интернет общение (Skype, социальные сети, мессенджеры). Обучение происходит на учебно-материальной базе Кадетского корпуса, каждому слушателю предоставляется комплект учебно-методических материалов, специально адаптированных для пожилых людей.
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