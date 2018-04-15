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Ажурная конструкция Нового моста появится в зоопарке
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Ажурная конструкция Нового моста появится в зоопарке 

Вечерняя Москва 47 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Он станет дублером бетонного, который не справляется с потоком посетителей. Завершить все работы планируется до конца текущего года.
Новая территория зоопарка площадью 12 га была впервые открыта для посетителей 3 октября 1926 года. Вот как описывали это событие очевидцы — корреспонденты «ВМ» тех лет: «Шесть касс не могли справиться с тысячными толпами, и администрация парка, мобилизовав всех сотрудников для продажи билетов, открывала одним за другим новые окна-кассы, спешно прорубаемые дворниками прямо в заборе. За один день зоопарк посетили 30 тысяч человек — цифра, еще небывалая за все время существования».
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Сергей Кузнецов, главный архитектор Москвы:
— При создании нового моста через Большую Грузинскую улицу авторы обращались к опыту известных архитекторов, работающих в футуристическом или биотек-стиле, предполагающем использование природных форм. Примером такого стиля является подвесной пешеходный мост в испанском городе Бильбао архитектора Сантьяго Калатравы.
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