Ермаков: Вашингтон «выпустил пар» ради диалога с Москвой

Выступая на Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике в воскресенье, он отметил, что, несмотря на то, что речь идет «о недоговороспособности» США, диалог с этой страной все равно ведется. «Он может быть не столь виден, он менее понятен, он пока абсолютно непредсказуем, но он ведется на каждодневной основе. Уровень абсолютно разный», — пояснил Ермаков.

Как предположил дипломат, американцы «немножко выпустили пар в Сирии», поэтому сейчас пойдут на стратегический диалог «с большим усердием».

"Образно говоря, американцам показали площадку, пустое поле, поставили там мишень и сказали: сюда можно жахнуть. Так оно примерно и получилось", — приводит слова представителя МИД РФ РИА Новости

Ранее на этом же мероприятии Ермаков сделал еще ряд резких заявлений. В частности, он заверил, что на любое силовое движение США Россия ответит.