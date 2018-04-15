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Ермаков: Вашингтон «выпустил пар» ради диалога с Москвой
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Ермаков: Вашингтон «выпустил пар» ради диалога с Москвой 

Вести.Ru 52 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Директор департамента МИД РФ по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков не исключает, что после нанесения удара по Сирии США пойдут на активизацию диалога с Россией.
Выступая на Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике в воскресенье, он отметил, что, несмотря на то, что речь идет «о недоговороспособности» США, диалог с этой страной все равно ведется. «Он может быть не столь виден, он менее понятен, он пока абсолютно непредсказуем, но он ведется на каждодневной основе. Уровень абсолютно разный», — пояснил Ермаков.
Как предположил дипломат, американцы «немножко выпустили пар в Сирии», поэтому сейчас пойдут на стратегический диалог «с большим усердием».
"Образно говоря, американцам показали площадку, пустое поле, поставили там мишень и сказали: сюда можно жахнуть. Так оно примерно и получилось", — приводит слова представителя МИД РФ РИА Новости.
Ранее на этом же мероприятии Ермаков сделал еще ряд резких заявлений. В частности, он заверил, что на любое силовое движение США Россия ответит.
Между тем генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в воскресенье в Брюсселе, что Североатлантический альянс остается открытым к сохранению плодотворного диалога с Россией. «Диалог с Россией труден, но именно поэтому важен», — цитирует слова Столтенберга "Интерфакс". «НАТО остается открытой к поддержанию плодотворного диалога с Россией», — добавил он.
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