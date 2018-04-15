Ещё
Юлия Меньшова показала снимок с мужем и взрослой дочерью
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Юлия Меньшова показала снимок с мужем и взрослой дочерью 

Teleprogramma.pro 56 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
В Москве прошла ежегодная акция под названием «Тотальный диктант». Юлия Меньшова с супругом были приглашены на одну из площадок, чтобы диктовать текст, а их дочь отправилась вместе с ними, чтобы проверить свои знания русского языка. Вся семья отправилась ранним субботним утром на диктант, телеведущая поделилась совместным снимком из автомобиля.
(function ($) {var $el=$ ("#insta-1757247849428887229_41542675"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);
Поклонники отметили невероятное сходство дочери Меньшовой Таисии со ее звездной бабушкой. «Внучка очень на бабушку похожа и это очень радует. Москва слезам не верит номер 3», «Дочка так похожа на Веру Валентиновну. Главная героиня Москва слезам не верит продолжение! Копия», «Абсолютно согласна: Тася такая же красивая как Алентова!», «Девочка — копия Бабушка) красотка», — пишут в комментариях к снимку.
Напомним, Юлия Меньшова и Игорь Гордин воспитывают двоих детей: 21-летнего Андрея и 15-летнюю Таисию. Сын звездной пары учится в школее-студии МХАТ. Родители и бабушка с дедушкой не против, чтобы и дочь пошла по их стопам.
Teleprogramma.pro: последние новости
«Лучше в мире нет»: дети Аллы Пугачевой трогательно поздравили ее с днем рождения Константин Меладзе представил новую солистку группы «ВИА Гра» 17-летняя дочь Ивана Урганта показала своего бойфренда
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД рассказал о «разлетевшемся в клочья» мифе США415
Ракеты Трампа подстрелили рубль300
Штайнмайер встал на защиту России321
В «Артеке» рассказали, как отдыхали дети Асада33
Швейцарская лаборатория ответила на слова Лаврова201
Видео
00:26
Орбакайте рассказала о дне рождения Пугачевой
Шоу-бизнес
02:51
Ракеты Трампа подстрелили рубль
Экономика
00:15
Асад похвалил российские оружие
Армия В мире
00:58
Подписчики ополчились на Галкина
Шоу-бизнес
03:51
«Это хулиганство в международных отношениях»
Политика Статьи
00:24
США показали удар подлодки по Сирии
Армия
02:10
Швейцарская лаборатория ответила на слова Лаврова
Политика
01:01
В США усомнились в законности удара по Сирии
В мире Ближний Восток
01:00
Отравление Скрипалей сравнили со штурмом «Норд-Оста»
Происшествия
02:18
Бузову не хотят пускать в Северную Осетию
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение