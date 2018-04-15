Юлия Меньшова показала снимок с мужем и взрослой дочерью

Москве прошла ежегодная акция под названием «Тотальный диктант». Юлия Меньшова с супругом были приглашены на одну из площадок, чтобы диктовать текст, а их дочь отправилась вместе с ними, чтобы проверить свои знания русского языка. Вся семья отправилась ранним субботним утром на диктант, телеведущая поделилась совместным снимком из автомобиля.

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Поклонники отметили невероятное сходство дочери Меньшовой Таисии со ее звездной бабушкой. «Внучка очень на бабушку похожа и это очень радует. Москва слезам не верит номер 3», «Дочка так похожа на Веру Валентиновну. Главная героиня Москва слезам не верит продолжение! Копия», «Абсолютно согласна: Тася такая же красивая как Алентова!», «Девочка — копия Бабушка) красотка», — пишут в комментариях к снимку.