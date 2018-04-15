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Пришлют домой или на работу
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Пришлют домой или на работу 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Госдума приняла в первом чтении законопроект, делающий необязательным личное вручение повестки в военкомат при призыве на военную службу. Действующий способ вручения повесток — под роспись — сохраняется. Но вводится новый способ — отправка по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по месту жительства призывника.
Повестку, отправленную по почте, предлагается считать врученной даже в том случае, если ее получил не призывник, но любой совершеннолетний член его семьи или уполномоченный представитель призывника. В уведомлении должна присутствовать отметка почты о доставке такого письма. Кроме того, повестка может быть вручена по месту работы призывника работниками, которые ответственны за «военно-учетную работу» в организации.
Неявку без уважительных причин по повестке либо отказ от получения повестки предлагается считать уклонением от военной службы.
— Сейчас в России около 164 тысяч граждан, уклоняющихся от призыва на военную службу. Мы предлагаем вариант решения этой проблемы, — пояснил первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. — Ведь россияне уже давно получают заказные письма в виде налоговых уведомлений или судебных извещений. Все привыкли.
Валентина Мельникова, ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России, уверена, что новый закон не позволит решить проблему призыва.
— Сегодня, по закону, за уклонение от службы призывник может попасть за решетку, только если он признан годным и в назначенный день не явился на призывной пункт без уважительной причины, — пояснила Валентина Дмитриевна. — А если он просто получил повестку, пусть и под расписку, но «бегает» от военкома, то его всего лишь оштрафуют.
По словам Мельниковой, новый порядок вручения повесток очень странен.
— А если, например, повестку вручили прабабушке призывника, она за нее расписалась и забыла? — рассуждает правозащитник. — А если вручили отцу, а он запил и не помнит? К тому же рассылка заказных писем стоит недешево. Куда дешевле и проще отправлять призывникам со служебного телефона sms — мол, явитесь на призывной пункт. Если пришло подтверждение, что sms получено, значит, призывник в курсе.
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