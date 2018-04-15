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265 единиц алкогольного контрафакта изъяты из двух нижегородских минимаркетов
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265 единиц алкогольного контрафакта изъяты из двух нижегородских минимаркетов 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
265 единиц алкогольной продукции изъято из нелегального оборота в Нижнем Новгороде. Сотрудники министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области совместно с правоохранительными органами проверили 2 минимаркета, расположенные в Нижнем Новгороде на ул. Г. Космоса и ул. Энгельса.
Результаты рейда показали, то в этих точках отсутствовало оборудование для фиксации алкоголя в ЕГАИС, лицензия и необходимая ККТ.
Нелегальный алкоголь изъят, возбуждены административные дела.
О проведенном рейде рассказал глава регионального минпрома Максим Черкасов.
Напомним, что сотрудники министерства промышленности, торговли и предпринимательства совместно с правоохранительными органами за 2017 год провели 55 рейдовых мероприятия, в результате которых на 78 торговых объектах была пресечена продажа нелегального алкоголя и алкогольной продукции без лицензии. Сумма штрафов за нарушения в сфере незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукцией составила более 2 миллионов рублей. Для приема обращений о нарушениях в сфере розничной продажи алкогольной продукции в министерстве работает телефон «горячей линии» 435-16-18.
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