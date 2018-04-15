265 единиц алкогольного контрафакта изъяты из двух нижегородских минимаркетов

Результаты рейда показали, то в этих точках отсутствовало оборудование для фиксации алкоголя в ЕГАИС, лицензия и необходимая ККТ.

Нелегальный алкоголь изъят, возбуждены административные дела.

О проведенном рейде рассказал глава регионального минпрома Максим Черкасов

Напомним, что сотрудники министерства промышленности, торговли и предпринимательства совместно с правоохранительными органами за 2017 год провели 55 рейдовых мероприятия, в результате которых на 78 торговых объектах была пресечена продажа нелегального алкоголя и алкогольной продукции без лицензии. Сумма штрафов за нарушения в сфере незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукцией составила более 2 миллионов рублей. Для приема обращений о нарушениях в сфере розничной продажи алкогольной продукции в министерстве работает телефон «горячей линии» 435-16-18.