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Асад высоко оценил советское вооружение, которым «отбивался» от ракет
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Асад высоко оценил советское вооружение, которым «отбивался» от ракет 

Аргументы и Факты 41 минуту назад
Фото: Аргументы и Факты
Депутат Госдумы Сергей Железняк сказал, что на встрече с российскими парламентариями президент Сирии Башар Асад хорошо отозвался о советском вооружении, которое было задействовано во время отражения ракетного удара, пишет ТАСС.
США, Великобритания и Франция нанесли по Сирии ракетный удар в ночь на субботу. В операции принимали участие авиация и флот, Пентагон опубликовал видео запуска ракет. В Минобороны РФ сообщили, что было выпущено более ста ракет.
Асад рассказал, что было выпущено 103 ракеты, 71 из которых удалось сбить средствами ПВО. Сирия использовала комплексы, которые были произведены много лет назад Советским Союзом. Президент Сирии сказал, что «американскую агрессию» удалось отразить ракетами 70-х годов.
О чём проект резолюции по Сирии, подготовленный США и союзниками?
Документ затрагивает вопрос применения в Сирии химического оружия, а также гуманитарный и политический аспекты ситуации в стране. Подробнее.
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