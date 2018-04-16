15-летняя девочка без вести пропала в Алтайском крае

Следователи устанавливают обстоятельства исчезновения 15-летней жительницы Алтайского края

Девочка проживает в Горняке Локтевского района. 12 апреля 2018 года она ушла из дома.

Следствие предполагает, что девочка находится в другом регионе. Известно также, что с близкими она общается по телефону.

Приметы: рост 165 см, худощавое телосложение, волосы каштановые ниже плеч, светло-карие глаза. Была одета в куртку малинового цвета, голубые джинсы, серую кофту и синие кроссовки.

У девочки есть шрам на подбородке и ссадины на руках.

Сообщить о местонахождении подростка можно по тел. : 8 (3852) 29-80-02, 29-80-95, 29-80-94.