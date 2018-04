США готовят новые санкции против России за поддержку Асада, пишут СМИ

Об этом пишет Daily Mail.

Такая формулировка содержится в материалах пресс-службы Белого дома , отмечает издание. Эту информацию подтвердил эксперт Atlantic Council Брайан О’Тул.

«Из сегодняшнего документа «Мы также намерены расширить санкции против России в качестве ответа на поддержку Москвой режима Асада, что позволило ему совершать преступления против сирийского народа», — написал он в Twitter.

From today’s WH TPS: «We also intend to impose specific additional sanctions against Russia to respond to Moscow’s ongoing support for the Assad regime, which has enabled the regime’s atrocities against the Syrian people.» https://t.co/TGa0oTKgUy

— Brian O'Toole (@brianoftoole) 14 апреля 2018 г.

Ранее сообщалось, что Госдума может расширить перечень антиамериканских санкций в связи с ракетным ударом коалиции во гласе с США по территории Сирии . 13 апреля руководители фракций и председатель Госдумы Вячеслав Володин уже внесли законопроект, предусматривающий ответные действия в отношении антироссийской политики США.

Законопроект предполагает запрет на ввоз американской сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции. В Госдуме подчеркнули, что запреты не распространятся на ввоз товаров личного пользования. До этого Минфин США ввёл санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний.

В ночь на 14 апреля, с 03:42 по 05:10 по московскому времени США совместно с Великобританией Францией наносили ракетные удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии. Они выпустили по САР более 100 ракет, 71 из которых была сбита сирийскими системами ПВО на подлёте к целям.