Судья по объявлению: 100 тысяч горожан отправят судить убийц и бандитов

Новосибирске начался масштабный набор кандидатов в присяжные заседатели для работы судов с 1 июня 2018 года по 1 июня 2022 года. Власти Новосибирской области объявили, что всего кандидатами в присяжные заседатели станут 104 300 жителей Новосибирской области, а ещё 5550 человек окажутся в запасном списке.

Новосибирцы уже начали получать письма из мэрии о том, что они включены в список кандидатов в присяжные.

«Обычный конверт с уведомлением, что я включена в список, — рассказала жительница Новосибирска Татьяна. — Я сначала думала, что там достаточно просто подать заявление об отказе участвовать. Но там есть подробный список оснований об отказе, ни по одному из пунктов я не подхожу. Я не хочу быть присяжным, я не вижу в этом большого смысла. Я не хочу подробно изучать дела об убийстве, не хочу тратить на это десять дней или неделю моей жизни».

России суды присяжных появились в 1993 году. В Новосибирске первый судебный процесс с участием присяжных прошёл только через 10 лет: в феврале 2003 года четырнадцать сибиряков, выбранных случайно, решали, виновны ли подсудимые в разбойном нападении и убийстве. С тех пор суды присяжных стали обыденностью.

Раньше присяжных набирали только Новосибирский областной, Западно-Сибирский окружной военный суды и 3-й окружной военный суд. Там в судебном процессе участвуют 12 присяжных заседателей.

С 1 июня коллегии присяжных появятся в районных судах, они будут состоять из шести человек. При этом для того, чтобы вынести обвинительный вердикт, нужны будут голоса четырёх человек. Если мнения разделятся поровну, то вердикт будет оправдательным.

Как выбирают присяжных?

Списки кандидатов формируются на основе персональных данных избирателей, конкретные фамилии узнают путём случайной выборки, пояснили в министерстве юстиции Новосибирской области. Списки должны быть утверждены властью Новосибирской области.

Это разовая работа: для каждого нового дела присяжных выбирают заново.

Вместе с судьёй присяжные заседатели слушают дело от начала и до конца. Будут ли присяжные участвовать в процессе, в первую очередь решает тот, кого обвиняют в совершении особо тяжкого деяния.

Как формируют списки присяжных для конкретного дела?

Из списка кандидатов, утверждённого властью области, суд случайным образом выбирает кандидатов, направляет им письма с просьбой явиться в суд. «И уже непосредственно явившиеся в суд проходят отбор, кому-то заявляются отводы. Оставшиеся кандидаты принимают присягу и рассматривают конкретное дело», — пояснил НГС адвокат Александр Васильев

При этом отвод бывает мотивированный и немотивированный. Каждая из сторон имеет право минимум на два немотивированных отвода присяжных. И при немотивированном отводе председатель суда не решает, насколько отвод соответствуют закону, — он удовлетворяется безусловно.

«Для мотивированного отвода может быть любой повод, — продолжает Васильев. — Возьмём самый паскудный вариант: убийство ребёнка. Задаётся вопрос: «Уважаемые присяжные, у кого из вас есть малолетние дети?». Четыре-пять человек поднимают руки. Сторона защиты подаёт мотивированный отвод председательствующему, что наличие у кандидатов в присяжные малолетних детей может помешать им объективно оценить ситуацию по делу, по которому жертвой выступает малолетний ребёнок».

Кто может стать присяжным?

Берут всех, кому уже исполнилось 25 лет и кто при этом никогда не был судим. В присяжные не берут тех, кто стоит на учёте у невролога или психиатра, признан недееспособным, а также не владеет русским языком или подозревается в совершении преступлений.

Одно и то же лицо не может участвовать в судебных заседаниях в качестве присяжного более одного раза в течение года, подчёркивают в министерстве юстиции

Какие дела рассматривают присяжные?

В России суд присяжных возможен только в первой инстанции и только по уголовным делам. В числе статей, по которым обвиняемый может попросить назначить суд присяжных, — убийство, наёмничество, организация преступной группировки, незаконное производство или пересылка наркотических средств, контрабанда, пиратство, угон судна воздушного или водного транспорта, посягательство на жизнь государственного деятеля или сотрудников правоохранительных органов , а также дела о преступлениях против мира и безопасности человечества.

Из этого списка следует убрать уголовные дела в отношении женщин, несовершеннолетних и мужчин старше 60 лет.

Сколько платят присяжным?

По словам министра юстиции Натальи Омелёхиной, по закону присяжному за каждый день участия в слушаниях положено вознаграждение в половину дневного оклада судьи, но не менее средней зарплаты по основному месту работы. На практике, по словам новосибирцев, участвовавших в судебном процессе в качестве присяжных заседателей, в день выходит порядка 500–600 рублей.

Если у присяжного есть основное место работы, то на время заседаний он может его не посещать. На время выполнения гражданского долга за гражданами сохраняется не только место работы, но также трудовой стаж и все льготы.

Что делать, если человек не хочет быть присяжным?

«Гражданин имеет право отказаться от осуществления обязанностей кандидата в присяжные заседатели в строго определенных случаях. В соответствии со статьёй 7 Закона о присяжных заседателях определён исчерпывающий перечень обстоятельств для исключения граждан из списков кандидатов в присяжные заседатели, — подчёркивает Омелёхина. — Для исключения из указанных списков необходимо письменное обращение с заявлением об исключении из списка в соответствующий орган с приложением документов, подтверждающих соответствующие обстоятельства».

Основания для исключения чётко определены в федеральном законодательстве. Это может быть достижение 65-летнего возраста, замещение государственных должностей. Судьи, прокуроры, следственные работники, священнослужители, военнослужащие и ряд иных категорий граждан тоже подлежат исключению из списков.

Кандидат в присяжные может написать заявление об исключении себя из списка кандидатов в том случае, если он не владеет русским языком или у него имеются проблемы со здоровьем (необходимо будет предоставить медицинские документы).

Но на практике отказаться быть присяжным гораздо проще, уверяют эксперты, — достаточно просто проигнорировать приглашения в суд. «Можно, конечно, написать самоотвод, но там есть строго определённые причины, не каждый пройдёт, — считает адвокат Александр Васильев. — Самое простое — не отвечать на эти письма и не приходить в суд. Я не знаю ни одного случая, когда к человеку, вызванному в суд в качестве присяжного заседателя, за неявку в суд применялись какие-то санкции. Если человек по каким-то причинам не хочет быть присяжным, то самый эффективный метод — не являться по вызову. Два-три раза человек не явится — и ему просто перестанут присылать повестки».

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