Детский хоспис в Токсово готовится к открытию

В пятницу, 13 апреля, готовящийся принять первых пациентов детский хоспис в Токсово был освящен епископом Выборгским и Приозерским Игнатием.

Как сообщает пресс-служба Выборгской епархии, день был выбран не случайно. 13 апреля, пятница Светлой седмицы — день праздника иконы Божией Матери «Живоносный источник».

Детский хоспис при Соборе святого Архистратига Божия Михаила является государственным автономным учреждением и рассчитан на 30 мест. В нём будет расположено современное реанимационное отделение.