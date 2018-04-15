Детский хоспис в Токсово готовится к открытию 

В пятницу, 13 апреля, готовящийся принять первых пациентов детский хоспис в Токсово был освящен епископом Выборгским и Приозерским Игнатием.
Как сообщает пресс-служба Выборгской епархии, день был выбран не случайно. 13 апреля, пятница Светлой седмицы — день праздника иконы Божией Матери «Живоносный источник».
Детский хоспис при Соборе святого Архистратига Божия Михаила является государственным автономным учреждением и рассчитан на 30 мест. В нём будет расположено современное реанимационное отделение.
Епископ Выборгский и Приозерский Игнатий, совершая освящение, отметил, что к этой цели церковь и правительство Ленобласти шли три года. Ранее сообщалось, что хоспис откроется в конце марта, однако сроки пришлось немного сдвинуть.