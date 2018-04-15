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Украинец Клых начал голодовку в колонии, добиваясь перевода в другую тюрьму
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Украинец Клых начал голодовку в колонии, добиваясь перевода в другую тюрьму 

Newsru.com 32 минуты назад
Фото: Newsru.com
Украинец Станислав Клых объявил частичную голодовку в верхнеуральской колонии, добиваясь перевода в другое учреждение ФСИН. Об этом сообщила
"Новая газета"
со ссылкой на письмо заключенного. Также он Клых жалуется на бездействие украинских властей.
Школьный учитель истории был приговорен в России к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в участии в боевых действиях в Чечне в середине 90-х на стороне сепаратистов. Вместе с ним в рамках одного дела судили еще одного гражданина Украины Николая Карпюка.
В письме корреспонденту «Новой» Павлу Каныгину Клых пишет: «Я требую перевода в другое учреждение ФСИН — с этой целью отказываюсь от завтрака и обеда. Могу сказать, что здешнюю еду, в отличие от той, что была в грозненском СИЗО, есть невозможно — она отвратительная. Вот этот перевод как раз и не дается — тюремщики, по-видимому, заняли здесь глухую оборону во избежание возможных проверок из Москвы в том случае, если меня все-таки переведут, но, скорее всего, здесь будут подвергать т.н. насильственному кормлению».
Зампредседателя московской Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева заявила
"Эху Москвы", что ОНК окажет ему помощь. «Любое ходатайство осужденного о том, чтобы ему поменяли место отбывания и наказания, оно рассматривается. В данном случае с учетом того, что резонансный человек, за этим наблюдает международное сообщество… Думаю, что перевод его в другую колонию реален. Я не знаю, написал ли он правильно заявление, подал ли он такое ходатайство, если нет, то это надо сделать».
Станислав Клых — украинский националист. Он был задержан 8 августа 2015 года в российском городе Орле. Его обвинили в участии в боевых действиях на стороне чеченских боевиков в конце 1994 года. В мае 2016 года Верховный суд Чечни приговорил Клыха к 20 годам заключения. Вместе с Клыхом к 22,5 годам тюрьмы чеченский суд приговорил и украинца Николая Карпюка, обвиненного в тех же преступлениях. В феврале 2016 года правозащитный центр «Мемориал» признал Клыха политзаключенным.
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